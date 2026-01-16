تاريخ انتهاء مستحضرات التجميل، متى يصبح المكياج خطر على البشرة؟

18 حجم الخط

تغفل العديد من السيدات عن حقيقة معروفة، وهي أن مستحضرات التجميل لها تاريخ انتهاء صلاحية، فـ المكياج لا يتحسن بمرور الزمن، بل قد يصبح بيئة خصبة للمخاطر الصحية.

تاريخ انتهاء الصلاحية لمستحضرات التجميل

تحمل معظم مستحضرات التجميل علامة صغيرة على الظهر او القاعدة تشبه "علبة مفتوحة" وبداخلها رقم وحرف وهذا الرمز يشير الى فترة الصلاحية بعد الفتح (PAO):

رمز "24M"، يعني ان المنتج صالح لمدة عامين (24 شهر) من تاريخ فتحه.

رمز "6M"، يعني ضرورة التخلص منه بعد ستة اشهر فقط من الاستخدام.

فالمكونات تبدأ في التحلل والاكسدة بمجرد تعرضها للهواء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، مما يقلل من فعاليتها ويزيد من فرص تهيج الجلد، ورغم ان المنتجات غير المفتوحة والمصنعة جيدا تظل مستقرة لسنوات في درجة حرارة الغرفة، الا ان الوضع يتغير تماما فور ملامستها للاكسجين.

خمس علامات تحذيرية يجب التخلص من المكياب عندها

في حال غياب تاريخ الصلاحية، يجب الاعتماد على الحواس لمراقبة التغييرات التالية:

الرائحة، اذا اصبحت رائحة المنتج كيميائية او حمضية.

الملمس، ظهور تكتلات في البودرة، او جفاف قلم الكحل، او انفصال السوائل في كريم الاساس (الفاونديشن).

الاداء، عندما تبدأ الماسكارا في التفتت على الرموش، او يفقد احمر الخدود قدرته على الاندماج بسلاسة.

اللون، الاكسدة تؤدي لتغير الالوان؛ فاذا اصبح كريم الاساس باهتا او داكنا او مائلا للبرتقالي، فقد انتهت صلاحيته.

تفاعلات الجلد، زيادة غير مبررة في حب الشباب، او ظهور عدوى وتحسس جلدي.

العمر الافتراضي لمستحضرات التجميل

بشكل عام، تدوم المنتجات الجافة لفترة اطول من المنتجات "المبللة"، لان الرطوبة تعد بيئة مثالية لنمو البكتيريا والعفن، وتكون كالاتي:

احمر الخدود: 6 اشهر منذ الفتح ومن سنة الى سنتين مغلق

خافي العيوب (Concealer): 6 اشهر منذ الفتح ومن سنة الى سنتين مغلق

ظلال العيون: 6 اشهر الى سنة عند الفتح ومن سنة الى سنتين مغلق

كحل العين: 6 اشهر عند الفتح ومن سنة الى سنتين مغلق

كريم الاساس: 6 اشهر عند الفتح ومن سنة الى سنتين مغلق

احمر الشفاه والمرطب: 6 اشهر بعد أول استخدام بسبب بكتيريا الفم.

الماسكارا: 6 اشهر بعد أول استخدام

يجب استبدال منتجات الشفاه فورا اذا اصيبت السيدة بقرحة البرد، وكذلك منتجات العيون في حال الاصابة بالرمد او التهابات العين.

مخاطر خفية في مستحضرات التجميل

كشفت الدراسات ان 90% من منتجات المكياج المستخدمة تحتوي على كميات هائلة من البكتيريا، بما في ذلك بكتيريا "اي كولاي"، ولتجنب الاصابة بحب الشباب، والتهاب الجلد التماسي، والعدوى الفطرية، يوصي بالتالي:

غسل الفرش والاسفنجات مرة واحدة اسبوعيا على الاقل باستخدام الشامبو.

ترك الادوات لتجف في الهواء تماما قبل استخدامها مجددا.

المنتجات التي تعمل بالمضخات اقل عرضة للتلوث مقارنة بالعلب المفتوحة.

