بنت خالة الشعب العربي كله، تهنئة زوج مي عز الدين بعيد ميلادها تثير تفاعل محبيها

خطف أحمد تيمور، زوج مي عز الدين، الأنظار برسالة تهنئة رومانسية لزوجته عبر حسابه على فيس بوك، لكن اللافت أن التفاعل الأكبر من الجمهور لم يكن فقط بسبب الصور والكلمات الرومانسية ولكن بسبب جملة ذكرها في رسالته لزوجته وهي “كل سنة وانتي بنت خالة الشعب العربي كله”.

حيث رأى عدد كبير من محبي مي عز الدين أن عبارة “بنت خالة الشعب العربي كله” لم تأتِ كجملة عابرة، بل بدت بالنسبة لهم معبرة عن مكانتها الخاصة لديهم، وكأنها لقب محبة متداول يعكس قربها من الجمهور.

وجاءت ردود الأفعال في أجواء ودية يغلب عليها المزاح الخفيف، إذ عبر المتابعون عن اعتزازهم بهذا اللقب بروح مرحة امتزجت بالغيرة اللطيفة والتنبيه المرح من أن تتعرض “بنت الخالة” لأي حزن أو “زعل”.

رسالة أحمد تيمور لمي عز الدين في عيد ميلادها

وكان تيمور قد قال لزوجته في عيد ميلادها: “كل سنة وانتى ست البنات، كل سنة وانتى نجمة النجوم، كل سنة وانتى حبيبتى ومراتى وبنتى، كل سنة وانتى اغلى مخلوق على قلبى، كل سنة وانتى الحياة وما فيها، كل سنة وانتى ضحكتك بتحلى الدنيا كلها، كل سنة وانتى جنبى”.

وتابع: “كل سنة وانتى ناجحة ومحبوبة وكل سنة بنت خالة الشعب العربى كله وكل سنة وانتى محققة كل اللى نفسك فيه، كل سنة وانتى اقرب لربنا، كل سنة وانتى قلبك حلو زيك كدة…. عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا ودايمًا انتى قلبى ومفتاحه”.

صور مي عز الدين مع أسرة زوجها

وكان عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قد تداولوا صور تجمع الفنانة مي عز الدين، بزوجها أحمد تيمور ووالدته، حيث احتفلوا معًا برأس السنة الجديدة، كما تعد هذه الصور هي الأولى التي تجتمع فيها مي مع أسرة زوجها.

تأجيل مسلسل مي عز الدين

على جانب آخر، أثار مسلسل “قبل وبعد” للفنانة مي عز الدين، حالة من التساؤلات بعد الإعلان عن تأجيله وعدم عرضه في رمضان المقبل كما كان مقرر له.

وجاء التأجيل رغم أن أبطال مسلسل “قبل وبعد” لـ مي عز الدين، اجتمعوا مع المخرج مرقص عادل لوضع اللمسات النهائية على شخصيات المسلسل قبل البدء في تصويره.

كما أجرى فريق العمل عددا من البروفات على الحلقات الأولى التي كتبها محمد سليمان عبد المالك.

أبطال مسلسل قبل وبعد

مسلسل “قبل وبعد” بطولة مي عز الدين وعماد زيادة وهاني عادل وريم البارودي وإخراج مرقص عادل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي، وتتعرض مي عز الدين خلال أحداث العمل لعقدة نفسية.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها مي عز الدين، هو مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته أشرف عبد الباقي وآسر ياسين ومحمد ديب وإخراج تامر محسن.

