نصائح للحفاظ على ترطيب البشرة في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يزداد تعرض الشعر للجفاف والتقصف بسبب قلة الرطوبة في الجو وكثرة استخدام الهواء الساخن للتدفئة أو التجفيف.

كما أن الانتقال بين الطقس البارد في الخارج والهواء الدافئ في الداخل يسبب صدمة للشعر، تفقده الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نعومته ولمعانه، لذلك، يصبح من الضروري اتباع روتين عناية خاص خلال هذا الموسم للحفاظ على رطوبة الشعر ومنحه مظهر صحي طوال الوقت.

نصائح تحافظ على ترطيب الشعر فى الشتاء 

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن هناك نصائح تحافظ على , ترطيب الشعر فى الشتاء، منها:-

 

  • استخدام شامبو لطيف وغير مجفف، خالى من الكبريتات والمواد القاسية التي تجرد الشعر من زيوته الطبيعية، لأن الشعر في الشتاء يفقد رطوبته بسهولة، يفضل استخدام شامبو يحتوي على مواد مرطبة مثل زيت الأرجان، والحليب، وجل الألوفيرا، والبانثينول، كما ينصح بتقليل عدد مرات غسل الشعر إلى مرتين أسبوعيا للحفاظ على الزيوت الطبيعية المغذية.
  • الاهتمام بالبلسم بعد كل غسلة، والبلسم خطوة لا غنى عنها في الشتاء، لأنه يعيد للشعر جزء كبير من الرطوبة التي يفقدها، اختاري بلسما غنيا بمكونات مرطبة مثل زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، والعسل، والجلسرين، اتركي البلسم على الشعر 3 إلى 5 دقائق ثم اغسليه بماء فاتر، وليس ساخن، حتى لا يسبب الجفاف.
  • تطبيق ماسكات عميقة أسبوعيا، والماسكات العميقة تمنح الشعر جرعة مكثفة من الترطيب والنعومة، استخدمي الماسك مرة واحدة أسبوعيا، أو مرتين إن كان شعركِ جاف جدا
  • تجنب الماء الساخن عند غسل الشعر، رغم أن الماء الساخن يشعر بالراحة في الشتاء، لكنه يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس ويسبب جفاف وتقصف، والأفضل استخدام ماء دافئ بدرجة معتدلة، ثم شطف الشعر بالماء البارد قليلا في النهاية لغلق المسام ومنح الشعر لمعان طبيعي.
  • حماية الشعر من هواء السخانات، والهواء الجاف الناتج عن السخانات المنزلية يتسبب في امتصاص رطوبة الشعر، لذلك احرصي على استخدام مرطب هواء في الغرفة.
  • الحد من استخدام المجففات الحرارية، لأنها تزيد من جفاف الشعر وضعفه.
روتين بسيط ونتائج مذهلة، طرق حماية الشعر أثناء النوم شتاء

ترطيب الشعر الكيرلي بدون تكاليف، روتين طبيعي يعيد الحيوية واللمعان

