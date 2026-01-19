أطفال بورسعيد يحتفلون بعيد الغطاس بالفانوس (صور)

18 حجم الخط

يحتفل الإخوة المسيحيون بعيد الغطاس المجيد ببورسعيد بتصميم فانوس قداس عيد الغطاس، وهو يعتبر من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد بين جميع الأعمار.

فانوس قداس عيد الغطاس المجيد، فيتو

وحرص الأطفال على التوافد للكنيسة مع عائلاتهم يحملون فانوس قداس عيد الغطاس المضيء والذي يطلق عليه اسم "البلابيصا"، وقد تنافس الجميع في تصميم أجمل فانوس، ليحمل كل طفل واحدا منهم في يده، وذلك في أجواء من الفرح والبهجة بين الجميع منقطع النظير.

عيد الغطاس المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد، فيتو

و"البلابيصا" أو فانوس قداس عيد الغطاس المجيد عبارة عن عن قشر خارجي لثمرة "البرتقال" أو "اليوسفي" بداخلها شمعة مضيئة، ومحفور على القشرة صليب مفرغ، ويبدع شباب الكنائس ببورسعيد في عمله

فانوس قداس عيد الغطاس المجيد، فيتو

فانوس قداس عيد الغطاس المجيد، ڤيتو

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد: "الأطفال المسيحيون يحملون في ذلك اليوم "البلابيصا" وهي تشبه الفانوس المضيء، وهي عبارة عن عود قصب يوضع به صليب من جريد النخيل، وبكل ضلع من أضلاعه توضع شمعة كما توضع أعلى الصليب ثمرة "برتقال" أو "يوسفي"؛ أمّا نور الشموع الذي يخرج منها فيدل أنّ قلب الإنسان لا بدّ أن يشعّ خيرا وسلاما للجميع".

فانوس قداس عيد الغطاس المجيد، فيتو

وتابع القس أرميا: "كلمة "البلابيصا" هيروغليفية الأصل، وتعني "الشموع" والتي هي أساس الاحتفال، مردفًا: "يضع الأقباط ببورسعيد "البلابيصا" أو اليوسفي الذي يشعّ ضوء الشموع "الفانوس" داخل منازلهم لتزيينها في عيد الغطاس، كما أنّ الأطفال يتوجّهون للكنائس ويحملون ذلك الفانوس في أيديهم كأحد مظاهر الاحتفال".

ولفت القس أرميا إلى أنّ هناك أغاني متّصلة بموروث البلابيصا في عيد الغطاس وهي أغان شعبية قديمة ومنها "ليلتك يا بلابيصا ليلة هنا وزهور، وفي ليلتك يا بلابيصا حنو العصفور ؛ مشيرا إلى أن هذه الأغاني ما زالت حتى الآن يتم غناؤها في القرى والصعيد احتفالا بعيد الغطاس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.