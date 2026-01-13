أهمية ترطيب البشرة يوميا في الشتاء

18 حجم الخط

ترطيب البشرة يوميا في الشتاء ليس مجرد خطوة تجميلية، بل هو روتين ضروري للحفاظ على صحة الجلد ونضارته في موسم تتعرض فيه البشرة للجفاف والتشققات بفعل البرودة والهواء الجاف.

وتهتم الفتيات بترطيب البشرة يوميا فى الشتاء من خلال كريم طبى مناسب لنوع البشرة وذلك حفاظا على جمالها ونضارتها وحمايتها من الجفاف.

أهمية ترطيب البشرة يوميا فى الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن هناك فوائد ترطيب البشرة يوميا فى الشتاء:-

مكافحة الجفاف الشديد، وتنخفض نسبة الرطوبة في الجو خلال الشتاء، كما أن استخدام المدفأة يزيد من جفاف الهواء داخل المنازل، هذا يؤدي إلى فقدان البشرة لمخزونها الطبيعي من الماء، والترطيب اليومي يعوض هذا الفقد، ويعيد توازن الماء في طبقات الجلد، مما يمنع الشعور بالشد والبهتان والخشونة.

الوقاية من التشققات والتهيج، والجفاف المستمر يجعل البشرة عرضة للتشقق والحكة والالتهاب، خاصة في اليدين والشفاه والوجنتين.

استخدام مرطب مناسب يقلل من الاحمرار، ويخفف الحكة، ويحمي الجلد من التشققات المؤلمة، وبالتالي يحافظ على الجلد مرن ومريح خلال النهار والليل.

الحفاظ على نضارة وإشراقة الوجه، وفي الشتاء تبدو البشرة باهتة بسبب قلة الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية، والترطيب اليومي يعزز مرونة الجلد، ويمنح الوجه مظهر حيوي، ويساهم في توحيد لون البشرة، كما يساعد على امتلاء الخطوط الدقيقة التي تظهر بسبب الجفاف، فتبدو البشرة أكثر شباب.

أهمية ترطيب البشرة

تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والجفاف المزمن واحد من أسباب ظهور التجاعيد الدقيقة، والخطوط حول الفم والعينين، وترهل البشرة، والمرطبات تحافظ على مرونة الألياف الجلدية مثل الكولاجين والإيلاستين، مما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويجعل الجلد أكثر امتلاء ونعومة.

تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة، وعندما تكون البشرة مرطبة جيدا، تصبح أكثر قدرة على الاستفادة من السيرومات، وكريمات التفتيح، والكريمات العلاجية، فالبشرة الجافة لا تمتص المنتجات بكفاءة، بينما البشرة المرطبة تستجيب للعلاج بسرعة أكبر.

حماية البشرة من تأثير الماء الساخن، وكثيرون يلجؤون للاستحمام بالماء الساخن في الشتاء، وهذا يزيل زيوت البشرة الطبيعية، وبالتالى الترطيب بعد الاستحمام مباشرة يعوض الزيوت المفقودة، ويحمي الجلد من الجفاف الشديد، ويمنع الشعور بالحرقان والحكة بعد الحمام.

