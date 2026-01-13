الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أهمية ترطيب البشرة يوميا في الشتاء

ترطيب البشرة
ترطيب البشرة
18 حجم الخط

ترطيب البشرة يوميا في الشتاء ليس مجرد خطوة تجميلية، بل هو روتين ضروري للحفاظ على صحة الجلد ونضارته في موسم تتعرض فيه البشرة للجفاف والتشققات بفعل البرودة والهواء الجاف.

وتهتم الفتيات بترطيب البشرة يوميا فى الشتاء من خلال كريم طبى مناسب لنوع البشرة وذلك حفاظا على جمالها ونضارتها وحمايتها من الجفاف.

أهمية ترطيب البشرة يوميا فى الشتاء 

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن هناك فوائد ترطيب البشرة يوميا فى الشتاء:-

  • مكافحة الجفاف الشديد، وتنخفض نسبة الرطوبة في الجو خلال الشتاء، كما أن استخدام المدفأة يزيد من جفاف الهواء داخل المنازل، هذا يؤدي إلى فقدان البشرة لمخزونها الطبيعي من الماء، والترطيب اليومي يعوض هذا الفقد، ويعيد توازن الماء في طبقات الجلد، مما يمنع الشعور بالشد والبهتان والخشونة.
  • الوقاية من التشققات والتهيج، والجفاف المستمر يجعل البشرة عرضة للتشقق والحكة والالتهاب، خاصة في اليدين والشفاه والوجنتين.
  • استخدام مرطب مناسب يقلل من الاحمرار، ويخفف الحكة، ويحمي الجلد من التشققات المؤلمة، وبالتالي يحافظ على الجلد مرن ومريح خلال النهار والليل.
  • الحفاظ على نضارة وإشراقة الوجه، وفي الشتاء تبدو البشرة باهتة بسبب قلة الزيوت الطبيعية التي تفرزها الغدد الدهنية، والترطيب اليومي يعزز مرونة الجلد، ويمنح الوجه مظهر حيوي، ويساهم في توحيد لون البشرة، كما يساعد على امتلاء الخطوط الدقيقة التي تظهر بسبب الجفاف، فتبدو البشرة أكثر شباب.
أهمية ترطيب البشرة 
أهمية ترطيب البشرة 
  • تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، والجفاف المزمن واحد من أسباب ظهور التجاعيد الدقيقة، والخطوط حول الفم والعينين، وترهل البشرة، والمرطبات تحافظ على مرونة الألياف الجلدية مثل الكولاجين والإيلاستين، مما يؤخر ظهور علامات الشيخوخة ويجعل الجلد أكثر امتلاء ونعومة.
  • تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة، وعندما تكون البشرة مرطبة جيدا، تصبح أكثر قدرة على الاستفادة من السيرومات، وكريمات التفتيح، والكريمات العلاجية، فالبشرة الجافة لا تمتص المنتجات بكفاءة، بينما البشرة المرطبة تستجيب للعلاج بسرعة أكبر.
  • حماية البشرة من تأثير الماء الساخن، وكثيرون يلجؤون للاستحمام بالماء الساخن في الشتاء، وهذا يزيل زيوت البشرة الطبيعية، وبالتالى الترطيب بعد الاستحمام مباشرة يعوض الزيوت المفقودة، ويحمي الجلد من الجفاف الشديد، ويمنع الشعور بالحرقان والحكة بعد الحمام.
txt

8 نصائح لنضارة البشرة وتوريد الخدود فى الشتاء

txt

أفضل أنواع الغسول الطبيعية لمختلف أنواع البشرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترطيب البشرة أهمية ترطيب البشرة أهمية ترطيب البشرة يوميا فى الشتاء الشتاء البشرة العناية بالبشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

7 وصفات طبيعية لعلاج تشققات الجلد واستعادة نعومة البشرة

أكلات تحمى من جفاف البشرة فى الشتاء

فيتامينات طبيعية تحتاج إليها البشرة في الجو البارد
ads

الأكثر قراءة

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

تباين أداء مؤشرات البورصة بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الثلاثاء

الشتاء "على أصوله"، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ارتفاع أمواج البحر المتوسط 5.5 متر، تحذير من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طلاب الخامس الابتدائي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبصل وانخفاض الليمون البلدي

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

5232 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 13- 1-2026

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بكثرة الخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية