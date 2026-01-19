استحمام الأطفال فى الطقس البارد وكيف تحافظين على صحتهم؟

18 حجم الخط

فى ظل الطقس البارد تحرص العديد من الأمهات على عدم استحمام الأطفال فى هذا الطقس خوفا من ضعف مناعتهم وإصابتهم بالأمراض المعدية.

ورغم أن الاستحمام قد يضعف مناعة الصغار إلى الطقس البارد إلا أنه أيضا ضرورى للحفاظ على نظافة شعر وجلد الطفل وحمايته من الالتهابات لذا يجب اتباع بعض النصائح عند استحمام الأطفال حفاظا على صحتهم.

ويقول الدكتور أحمد حسان الطنطاوي استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن قلة الاستحمام، ليس لها أى علاقة بقلة تعب الأطفال أو حمايتهم من البرد، فالمهم اتباع الطريقة الصحيحة للاستحمام فى الشتاء.

شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد

وأضاف الطنطاوي، أن من شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد:-

أن تكون مدة الاستحمام من 5 إلى 10 دقائق فقط.

غسل جسم الطفل أولا ثم الشعر، حتى لا تظل رأسه مبللة فترة طويلة.

الأطفال أقل من 6 شهور يفضل الاستحمام في غرفة النوم.

تجهيز جميع ادوات الاستحمام قبل البدء من حيث أدوات النظافة إلى الفوطة والملابس.

غلق الشبابيك والأبواب جيدا، وممنوع أى تيار هواء داخل الغرفة أو الحمام.

التأكد من أن درجة حرارة المياه مناسبة للطفل.

يفضل الاستحمام ليلا قبل النوم.

تدفئة الطفل جيدا بعد الاستحمام.

الاهتمام بتدفئة الأطراف والرأس.

تجفيف الجسم جيدا قبل إلباس الطفل ملابسه.

التأكد من أن ملابس الطفل جافة وغير مبللة.

لا مانع من إحمام المفضل مرتين أسبوعيا طالما يتم اتباع التعليمات السابقة.

يجب أن تكون ملابس الطفل مصنوعة من القطن وأن تكون مناسبة للتدفئة ومريحة له حفاظا على جلده.

