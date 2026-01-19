الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استحمام الأطفال فى الطقس البارد وكيف تحافظين على صحتهم؟

استحمام الأطفال
استحمام الأطفال
18 حجم الخط

فى ظل الطقس البارد تحرص العديد من الأمهات على عدم استحمام الأطفال فى هذا الطقس خوفا من ضعف مناعتهم وإصابتهم بالأمراض المعدية.

ورغم أن الاستحمام قد يضعف مناعة الصغار إلى الطقس البارد إلا أنه أيضا ضرورى للحفاظ على نظافة شعر وجلد الطفل وحمايته من الالتهابات لذا يجب اتباع بعض النصائح عند استحمام الأطفال حفاظا على صحتهم.

ويقول الدكتور أحمد حسان الطنطاوي استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن قلة الاستحمام، ليس لها أى علاقة بقلة تعب الأطفال أو حمايتهم من البرد، فالمهم اتباع الطريقة الصحيحة للاستحمام فى الشتاء.

شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد 
شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد 

شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد 

وأضاف الطنطاوي، أن من شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد:-

  • أن تكون مدة الاستحمام من 5 إلى 10 دقائق فقط.
  • غسل جسم الطفل أولا ثم الشعر، حتى لا تظل رأسه مبللة فترة طويلة.
  • الأطفال أقل من 6 شهور يفضل الاستحمام في غرفة النوم.
  • تجهيز جميع ادوات الاستحمام قبل البدء من حيث أدوات النظافة إلى الفوطة والملابس.
  • غلق الشبابيك والأبواب جيدا، وممنوع أى تيار هواء داخل الغرفة أو الحمام.
  • التأكد من أن درجة حرارة المياه مناسبة للطفل.
  • يفضل الاستحمام ليلا قبل النوم.
  • تدفئة الطفل جيدا بعد الاستحمام.
  • الاهتمام بتدفئة الأطراف والرأس.
  • تجفيف الجسم جيدا قبل إلباس الطفل ملابسه.
  • التأكد من أن ملابس الطفل جافة وغير مبللة.
  • لا مانع من إحمام المفضل مرتين أسبوعيا طالما يتم اتباع التعليمات السابقة.
  • يجب أن تكون ملابس الطفل مصنوعة من القطن وأن تكون مناسبة للتدفئة ومريحة له حفاظا على جلده.
txt

طرق التعامل مع طفلك مريض الحساسية فى أتربة الجو

txt

احذري، الجرعات الزائدة من الأدوية تهدد صحة طفلك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استحمام الأطفال الطقس البارد شروط استحمام الأطفال فى الطقس البارد صحة الصحة الدكتور أحمد حسان الطنطاوي

مواد متعلقة

نصائح مهمة اتبعيها مع طفلك مريض الحساسية في التقلبات الجوية

أكلات تزيد وزن طفلك الرضيع بعد 6 شهور

6 مكملات غذائية مهمة لصحة طفلك، اكتشفيها

أكلات ممنوع دمجها معا حفاظا على راحة طفلك
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة المغرب والسنغال بعد مرور 65 دقيقة (صور)

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

بعد ركلة جزاء مثيرة، المغرب والسنغال يلجان لشوطين إضافيين عقب التعادل سلبيًا في الوقت الأصلي

مواعيد عرض مسلسل بطل العالم

نهائي كأس أمم أفريقيا، السنغال يتقدم على المغرب 1-0 في الشوط الإضافي الأول

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

العقدة مستمرة، المغرب يخسر لقب أمم أفريقيا لصالح السنغال في سيناريو درامي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دليل للسائل عن يوم الحساب، أبرز المعلومات عن سورة القيامة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يوضح الإعجاز في حديث القرآن الكريم عن "اللبن"

منها قطع الأرحام، أسباب تحرمك من الأجر في شهر شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية