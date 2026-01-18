اللفت يعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي العظام ويحمي من السرطان

18 حجم الخط

فوائد اللفت، اللفت من الخضراوات الشهيرة التى عرفها المصريون على أنها نوع من أنواع المخللات البيتى التى ارتبطت معهم بذكريات لا تعوض، ويتميز بمذاق لا يقاوم ويقدم بجانب جميع أنواع الطعام.

وفوائد اللفت، لا تقتصر على أنه نوع من المخللات التى لها مذاق شهى، بل له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن اللفت من الخضراوات الجذرية القديمة التي عرفت منذ آلاف السنين، ورغم أنه يقدم فى مصر كنوع من المخللات إلا أنه يمكن تناوله طازجا أو مطبوخا مثل دول شرق آسيا وبعض البلاد العربية.

فوائد اللفت

فوائد اللفت

وأضافت مرام، أن من فوائد اللفت:-

يحتوى على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتمنع الإمساك، وتحسن عملية الهضم، وتدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

اللفت المخلل يحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة المعدة.

اللفت غني بفيتامين C، وهو عنصر أساسي لتقوية جهاز المناعة، حيث يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، ويسرع من التئام الجروح، ويحمي الخلايا من التلف بفضل مضادات الأكسدة، ولهذا ينصح بتناوله خاصة في فصل الشتاء.

يساهم اللفت في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ويحسن تدفق الدم، ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، كما أن الألياف الموجودة فيه تلعب دور مهم في تقليل الدهون المتراكمة في الدم.

يحتوي اللفت على الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران أساسيان لتقوية العظام، والوقاية من هشاشة العظام، والحفاظ على صحة المفاصل والأسنان، لذلك يعد اللفت غذاء مناسب لكبار السن والنساء.

يساعد اللفت على تحسين صحة البشرة والشعر بسبب احتوائه على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، حيث يمنح البشرة نضارة وإشراقة، ويساهم في تأخير ظهور التجاعيد، ويقوي بصيلات الشعر، ويقلل من تساقط الشعر، كما يساعد فيتامين C على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد.

يتميز اللفت بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري، حيث يساعد على ضبط مستوى السكر في الدم، ويمنح إحساسا بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة في تناول السكريات، لكن يفضل تناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن.

اللفت خيار ممتاز لمن يسعون لفقدان الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف، ويقلل الشهية، ويساعد على حرق الدهون، ويمكن إدخاله في الشوربات أو السلطات أو تناوله مسلوق.

ينتمي اللفت إلى الخضروات الصليبية التي تحتوي على مركبات طبيعية تساعد على محاربة الجذور الحرة، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز عملية إزالة السموم من الجسم، وذلك بفضل مركبات الجلوكوسينولات ومضادات الأكسدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.