فوائد عشبة الدميانة، مهمة للرجال والنساء وتقلل الشعور بالإرهاق

فوائد عشبة الدميانة، عشبة الدميانة من الأعشاب الطبيعية المعروفة منذ آلاف السنين، وقد استخدمت في الطب الشعبي في أمريكا الوسطى والجنوبية لعلاج العديد من المشكلات الصحية والأمراض.

وفوائد عشبة الدميانة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وعناصر غذائية مهمة يحتاجها الجسم، كما تتميز هذه العشبة برائحتها العطرية ومذاقها المر قليلًا.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن عشبة الدميانة نبات بري صغير الحجم، تستخدم أوراقه المجففة غالبا في تحضير المشروبات العشبية أو المكملات الغذائية، واشتهرت بقدرتها على تحسين الصحة العامة وتعزيز النشاط البدني والذهني.

فوائد عشبة الدميانة

وأضافت مرام، أن من فوائد عشبة الدميانة:

  • تعرف عشبة الدميانة بأنها منشط جنسي طبيعي لكل من الرجال والنساء، حيث تساعد على زيادة الرغبة الجنسية، وتحسن تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وتساهم في علاج الضعف الجنسي المرتبط بالتوتر والإجهاد.
  • تعمل الدميانة كمهدئ طبيعي للأعصاب وتساعد على تقليل القلق والتوتر العصبي وتحسن المزاج وتخفف من أعراض الاكتئاب الخفيف، كما تساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.
  • تساهم في تحسين عملية الهضم، وتقلل من الانتفاخ والغازات، وتساعد في علاج الإمساك الخفيف، وتحفز إفراز العصارات الهضمية.
  • تساعد على مقاومة الإرهاق والتعب المزمن.
  • تعزز القدرة على التركيز والانتباه.
  • تنشط الجسم دون التسبب في توتر أو أرق.
  • تساعد في تخفيف التهابات المسالك البولية
  • تسهم في تقليل احتباس السوائل، وتعمل كمدر بول طبيعي.
  • تنظيم الهرمونات لدى النساء، وتخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وتساعد في تقليل التقلصات وآلام الدورة الشهرية، وتسهم في تحسين التوازن الهرموني.
  • المساعدة في إنقاص الوزن، لأنها تساعد على تقليل الشهية، وتحفز عملية الأيض، وتقلل من الرغبة في تناول السكريات.
txt

الجريدة الرسمية