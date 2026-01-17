السبت 17 يناير 2026
فوائد الكركم، بديل طبيعي للكورتيزون والإسبرين ومميعات الدم

فوائد الكركم، الكركم من التوابل الشهيرة التي لها شعبية كبيرة في دول شرق آسيا والدول العربية لنكهته المميز ولونه الصريح الذي يستخدم كلون غذائي طبيعي.

وفوائد الكركم، عديدة ولا تقتصر على استخداماته في الطهي فقط، لأن قيمته الغذائية عالية ويقاوم الالتهابات بالجسم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

 

فوائد الكركم 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم يحتوي على العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها كبديل عن العديد من الأودية ومضادات الالتهاب، وذلك على النحو التالي:

  • الدراسات أثبتت أن الكركمين الموجود فى الكركم يعمل  بنفس كفاءة الإيبوبروفين في تقليل ألم التهاب المفاصل، ولكن بدون آثاره الجانبية.
  • الكركمين أيضًا أظهر فوائد تشبه الأسبرين، ولكن لا يسبب فرح المعدة مثل الأسبرين.
  • في دراسة، أثبتت أن الكركمين أظهر نتائج قريبة جدًّا من البريدنيزون في تقليل الالتهاب في التهاب المفاصل الروماتويدي، والربو، والقولون العصبي.
  • الكركمين أظهر تأثيرات شبه بروزاك في تقليل أعراض الاكتئاب، والنظريات تقول إنه يرفع السيروتونين والدوبامين، مثل أدوية الـ SSRI تماما.
  • الكركمين له خصائص مضادة للسكري، وهناك دراسات تقول إن له تأثير قريب من الميتفورمين في تنظيم سكر الدم لمرضى النوع الثاني.
  • الكركمين له تأثير مضاد للتجلط قريب من أدوية التجلط الشهيرة، وهو يمكن أن يفيد المرضى التى لا تستطيع تناول مميعات الدم التقليدية.
  • وهناك دراسات أكدت أن الكركمين قلل الكوليسترول الضار، وقلل الدهون الثلاثية، وحسن صحة بطانة الشرايين من الداخل، مثل دواء الستاتين، ولكن الفرق أن الستاتين يمنع تصنيع الكوليسترول، بينما الكركمين يضبط الدهون بشكل طبيعي.
  • يوجد دواء اسمه 5-Fluorouracil وهو دواء كيميائى لعلاج السرطان، وهناك دراسة قارنت بينه وبين الكركمين، وجدت أن الكركمين يبطئ نمو بعض الخلايا السرطانية، وفي نفس الوقت يحمي الخلايا السليمة.
  • الكركمين يقلل أعراض مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، بشكل قريب جدًا من دواء اسمه Mesalamine.
  • الكركمين ليه تأثير قوي على بطانة الشرايين، حيث يقلل تيبس الشرايين، ويساعد على خفض ضغط الدم.
  • الكركمين له تأثير مضاد للفطريات، وهو جزء من تأثيره المضاد للميكروبات، ولكن ليس بديل مباشر للأدوية، ولكن يمكن أن يعزز تأثيرها ويقلل الأعراض الجانبية، ويقلل خطر مقاومة الميكروبات.

طرق تناول الكركم للاستفادة منه

وأضاف سلامة، أنه يجب تناول الكركم يوميًّا، وفي حالة تناوله كعلاج لالتهابات المفاصل يفضل تناوله صباحًا، أما لعلاج مشاكل الهضم فيفضل تناوله قبل الطعام، ولتناوله لعلاج القلق والتوتر وقلة النوم يجب تناوله قبل النوم، مع ضرورة إضافة الفلفل الأسود له لتعزيز امتصاصه، ويمكن تناوله مغليًّا أو مع اللبن ويفضل تناوله مع وجبة دسمة لأن الدهون تزيد نسبة امتصاصه بالجسم.

الجريدة الرسمية