أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع بختام التعاملات، خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في 2025، البورصة تحصل على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة على المشتقات المالية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

اخر تطورات اسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، بنحو 15 جنيها، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7050 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6150 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5270 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 49360 جنيها في محلات الصاغة.

الذهب كأصل استثماري مهم

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.

خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في 2025

فسَّر الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثالث من عام 2025، وفق بيانات البنك الدولي، موضحًا أنه وصل إلى 163.7 مليار دولار مقابل 161.2 مليار دولار في يونيو 2025، أي بزيادة تقارب 2.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط.

القطاعات خارج الموازنة وراء الزيادة

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن الزيادة لم تأتِ من أجهزة الموازنة، بل من القطاعات الأخرى، حيث ارتفعت ديون الهيئات والشركات والقطاع المصرفي بنحو 2.4 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار تخص القطاع المصرفي، في حين تراجعت ديون أجهزة الموازنة فعليًا بنحو 1.23 مليار دولار.

انخفاض دين الموازنة لا يعني انخفاض الدين السيادي

وأشار الخبير الاقتصادي إلى مفارقة أساسية في الخطاب الرسمي، قائلًا إن الحديث عن مسار نزولي للدين يستند فقط إلى أرقام ديون أجهزة الموازنة، وليس إلى إجمالي الديون السيادية، مؤكدًا أن: «ديون أجهزة الموازنة بالفعل تنخفض، لكن هذا لا يعكس الصورة الكاملة للدين السيادي».

خبير اقتصادي: ليس كل دين سيادي داخل الموازنة

وردًا على تساؤل حول سبب ظهور ديون البنوك والهيئات في أرقام الدين الخارجي، أوضح فؤاد أن هناك خلطًا شائعًا، مشيرًا إلى أن كل ديون أجهزة الموازنة ديون سيادية لكن ليس كل دين سيادي دين موازنة.

وأضاف أن ديون هيئات مثل الهيئة العامة للبترول تُعد ديونًا سيادية لأنها مضمونة من الدولة، رغم أنها لا تظهر ضمن أرقام الموازنة العامة.

تمويلات البترول كلمة السر في الزيادة الأخيرة

ولفت فؤاد إلى أن جزءًا كبيرًا من الزيادة الأخيرة يرجّح أن يكون ناتجًا عن قطاع البترول، موضحًا أن الهيئة العامة للبترول حصلت على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو ما يُرجّح دخوله ضمن حسابات الدين الخارجي.

إشكالية محاسبية تخفي الخطر الاقتصادي

وأكد عضو مجلس النواب أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أن ما يُعلن عن خفضه هو دين داخل الموازنة فقط، بينما تُترك الديون المضمونة سياديًا خارج الحسابات التحليلية، رغم أن وزارة المالية تضمنها في النهاية، سواء كانت ديون البنك المركزي أو الهيئات الاقتصادية.

وحدة الموازنة ضرورة وليست ترفًا

وشدد فؤاد على أهمية وحدة الموازنة، معتبرًا أن العبء الاقتصادي لا يتجزأ، قائلًا:«العبء في النهاية يُحمَّل على الاقتصاد ككل، لا على ورقة محاسبية».

وأوضح أن الدين الخارجي يؤثر مباشرة على ميزان المدفوعات وسعر الصرف والاستقرار الاقتصادي، وهو ما يجعل الأثر الاقتصادي أوسع بكثير من مجرد الأرقام المحاسبية.

رسالة للحكومة: الأرقام قد تخدع

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن تقليص دين الموازنة العامة صحيح محاسبيًا، لكنه غير سليم اقتصاديًا في ظل انتقال الجزء الأكبر من الدين إلى خارج الموازنة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في طريقة قراءة الدين الخارجي، والتركيز على أثره الحقيقي على الاقتصاد لا على شكله الدفتري فقط.

البورصة تحصل على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة على المشتقات المالية

أعلنت البورصة المصرية أن الهيئة العامة للرقابة المالية منحتها أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات واستكمال البنية التشريعية اللازمة، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان محوريًا لإنجاح هذه الخطوة التاريخية

وأشار الى أن مجلس إدارة البورصة في 5 نوفمبر2025 قد وافق على مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتقديم ملف متكامل لهيئة الرقابة المالية لطلب الحصول على إطلاق سوق المشتقات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واضح من المتعاملين في سوق المال وعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

وأفاد أنه جار الربط بين أعضاء التداول والتسوية مع البورصة المصرية بمنظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات.

مواعيد إطلاق وتنفيذ سوق المشتقات

وأوضح أن إطلاق سوق المشتقات بشكل تدريجي عبر أربع مراحل تبدأ بالعقود المستقبلية على مؤشر EGX30، ثم EGX70، تليها العقود المستقبلية على الأسهم، وصولًا إلى عقود الخيارات، بما يسهم في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير.

وصرح الدكتور محمد فريد - رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية وجاءت الرخصة بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي والتنسيق مع البورصة المصرية شركة تسويات والمقاصة على 4 مراحل لضمان تنظيم واستقرار السوق وقد تقدم 7 شركات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولي.

فيما أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات سيساهم في تقديم سوق مشتقات متكامل يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري إقليميًا ودوليًا.

لزيادة الصادرات، المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة تجارية لقطر

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية البعثة التجارية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الهندسية لعدد من الأسواق العربية.

على أن يتم إطلاق بعثة تجارية أخرى يوم الأربعاء المقبل إلي الكويت، ويشارك في البعثة التجارية وفد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة حضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومؤسسات الأعمال القطرية، من بينهم عضو مجلس إدارة الغرفة القطرية، ورئيس التمثيل التجاري المصري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة كهرماء القطرية.

وفي هذا السياق، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وعلى رأسها السوق القطري، الذي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات الهندسية المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.

وأضافت أن البعثة تستهدف إتاحة فرص حقيقية لعقد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل متخصصة، بما يسهم في زيادة الصادرات الهندسية المصرية وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت حلمي أن فعاليات البعثة تستكمل غدًا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشركات والجهات القطرية المعنية، إلى جانب استكمال الاجتماعات الثنائية، بما يعزز فرص التعاقد والتواجد طويل الأجل للمنتجات المصرية في السوق القطري.

بعد الكشف عنه، مواصفات جهاز HP EliteBoard G1a المدمج بالذكاء الاصطناعي

كشفت إتش بي HP عن جهاز HP EliteBoard G1a والذي يعد أول كمبيوتر شخصي متكامل مع الذكاء الاصطناعي مدمج في لوحة مفاتيح في العالم، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2026" بأمريكا كما كشفت عن مجموعة من الحلول والتقنيات الذكية، ونقدم خلال السطور التالية مواصفات التقنيات الحديثة.

تحديات متزايدة في العمل

يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه العاملون في مجالات المعرفة حول العالم تحديات متزايدة في علاقتهم مع العمل، إذ تشير البيانات إلى أن نسبة محدودة فقط منهم تنعم بتوازن صحي في هذا الجانب تقدر بنحو 20%.

ووفقًا لـ مؤشر"HP" لعلاقات العمل لعام 2025، أظهر العاملون في المملكة العربية السعودية نتائج أفضل مقارنة بالمعدل العالمي، حيث أفاد نحو ثلثهم بتمتعهم بعلاقة إيجابية مع العمل مقارنة بنسبة أقل عالميًا.

ورغم هذا التفوق النسبي، لا تزال تحديات بيئات العمل الحديثة قائمة وبما أن نحو 85% من محفزات الرضا المهني تتأثر بقرارات المؤسسات، فإن الاستثمار المدروس في التقنيات الذكية وتجارب العمل المصممة وفق احتياجات الأفراد يشكل عاملًا حاسمًا في تقليص فجوة الرضا.

وتشمل أبرز المنتجات والحلول الجديدة تصميم حلول لمستقبل العمل يعني ابتكار تقنيات قادرة على الحركة والاتصال والتكيّف مع مختلف بيئات العمل وتتضمن HP EliteBoard G1a.

أول كمبيوتر شخصي متكامل مع الذكاء الاصطناعي مدمج في لوحة مفاتيح في العالم

كما كشفت HP عن سلسلة HP EliteBook X G2، الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة والمخصّصة للأعمال، والمطوّرة خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي.

كما كشفت HP عن تحديثات جديدة على كامل محفظة أجهزة HP OmniBook الموجّهة للمستهلكين، بما في ذلك HP OmniBook Ultra 14 وHP OmniStudioX بجانب إنتاجية معزَّزة بالذكاء الاصطناعي متصلة بشكل مباشر مع الطابعة، عبر إطلاق أول تكامل لتقنية Microsoft Copilot ضمن أجهزة HP Office Print.

نظام تبريد داخلي

كما تم ربط أجهزة HP الجديدة بملحقات ذكية ومستدامة تناسب مختلف بيئات العمل، تشمل الإصدار الوردي من ماوس HP Tilt Ergonomic 720M، وشاحن الحائط الجديد HP 65W GaN USB-C صغير الحجم، إلى جانب أغطية الحماية الخفيفة من سلسلة HP Protective Series كما تم توحيد علامتي OMEN وHyperX تحت علامة ألعاب رئيسية واحدة هي HyperX، إلى جانب تطوير أقوى كمبيوتر محمول للألعاب في العالم بنظام تبريد داخلي كامل، HyperX OMEN MAX 16.

