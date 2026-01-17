السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حسن الخطيب ومحافظ الدقهلية يلتقيان مستثمري ميت غمر لتعزيز فرص الاستثمار

لقاء وزير الصناعة
لقاء وزير الصناعة ومحافظ الدقهلية وسرعان نائب البرلمان، فيتو
18 حجم الخط

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لقاءا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جاء ذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم السبت، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة  ميت غمر.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الاجراءات الخاصة به.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيص رقمي ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 اجراء ما بين رسوم وخدمة، مشيرًا إلى ان الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.

وأوضح انه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم 44 مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري  وهو ما  سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.

محافظ الدقهلية: الدولة والقيادة السياسية يدعمان الاستثمار والمستثمرين

وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين  لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.

وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها  ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.

المنطقة الاستثمارية  في مدينة ميت غمر علي 18 فدانا 

من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية  في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيرًا إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير.

كما أكد محافظ الدقهلية على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاستثمارية ودعم المستثمرين، لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار وخلق فرص عمل أمام الشباب.

وتفقد الوزير خلال الزيارة ومحافظ الدقهلية ونائب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل  المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.  

وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخري متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.

حضر اللقاء كل من: النائب أحمد شرعان، والنائبة ميرفت عازر، والنائب عماد الغلبان، أعضاء مجلس النواب، واللواء مدحت أنور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الإستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار والتجارة الخارجية اكد المهندس حسن الخطيب التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاستثمار والتجارة الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوزارات المعنية المنطقة الاستثمارية بميت غمر تحسين جودة الخدمات حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منطقة الاستثمار مستثمرين والمصدري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مواد متعلقة

زحام شديد بانتخابات نقابة المحامين في أسيوط (صور)

بالتزامن مع التصعيد الأمريكي، الجيش الدنماركي يعزز وجوده في جرينلاند

بيع سيارة الشيخ الشعراوي تثير الجدل، أسرته تنفي وصاحب معرض يهديها للمتحف، والنشطاء: الفقراء أولى

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات مراقبة دار أيتام شهدت هتك عرض عدد من الاطفال بمصر الجديدة
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

شوبير أساسيا تأكيدا لـ فيتو، تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

المزيد
الجريدة الرسمية