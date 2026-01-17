حسن الخطيب ومحافظ الدقهلية يلتقيان مستثمري ميت غمر لتعزيز فرص الاستثمار

18 حجم الخط

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لقاءا مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

جاء ذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم السبت، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الاجراءات الخاصة به.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيص رقمي ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 اجراء ما بين رسوم وخدمة، مشيرًا إلى ان الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.

وأوضح انه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم 44 مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.

محافظ الدقهلية: الدولة والقيادة السياسية يدعمان الاستثمار والمستثمرين

وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.

وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.

المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر علي 18 فدانا

من جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيرًا إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للإنتاج والتصدير.

كما أكد محافظ الدقهلية على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من المنطقة الاستثمارية ودعم المستثمرين، لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار وخلق فرص عمل أمام الشباب.

وتفقد الوزير خلال الزيارة ومحافظ الدقهلية ونائب المحافظ ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.

وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخري متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.

حضر اللقاء كل من: النائب أحمد شرعان، والنائبة ميرفت عازر، والنائب عماد الغلبان، أعضاء مجلس النواب، واللواء مدحت أنور رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الإستثمار.

