الأحد 18 يناير 2026
عصام كامل

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سعر الدولار الأسترالى، واصل سعر الدولار الأسترالي الاستقرار أمام الجنيه بـ البنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026.

وتستعرض "فيتو" سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظى للأسعار على مدار الساعة. 

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي 

  • 31.60 جنيه للشراء.
  • 31.72 جنيه للبيع. 

سعر الدولار الأسترالى في بنك مصر 

  • 31.57 جنيه للشراء.
  • 31.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك الأهلي المصري

  • 31.57 جنيه للشراء.
  • 31.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار الأسترالي في بنك قطر 

  • 31.57 جنيه للشراء.
  • 31.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في بنك كريدى أجريكول 

  • 31.57 جنيه للشراء.
  • 31.79 جنيه للبيع.
ماذا تعرف عن الدولار الأسترالي؟ 

الدولار الأسترالي هو العملة الرسمية لأستراليا، ويعد من أكثر العملات تداولا في الأسواق العالمية، يتم استخدامه في أستراليا وكذلك في بعض الدول المجاورة مثل تيمور الشرقية وناورو، ويطلق عليه أحيانا "أوكي" أو "الدولار الأسترالي" في الأسواق المالية، يعتبر الدولار الأسترالي من العملات المرتبطة بالسلع، حيث أن أستراليا تعد واحدة من أكبر مصدري المعادن والموارد الطبيعية مثل الفحم والنحاس والذهب ويتميز الدولار الأسترالي بقوته النسبية مقارنة بالعديد من العملات الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

العوامل المؤثرة في سعر الدولار الأسترالي

تتأثر قيمة الدولار الأسترالي بعدد من العوامل الرئيسية، أهمها أسعار السلع الأساسية مثل المعادن والطاقة، كما ان  أستراليا تعد واحدة من أكبر المصدرين في العالم لهذه السلع، وبالتالي فإن أي تغير في الطلب العالمي على هذه السلع، خاصة من الاقتصادات الكبرى مثل الصين، يؤثر بشكل كبير على قيمة الدولار الأسترالي، كما أن السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تلعب دورا هاما في تحديد قيمة العملة قرارات البنك بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ برامج التيسير الكمي تؤثر بشكل مباشر على حركة الدولار. علاوة على ذلك، فإن التضخم والنمو الاقتصادي في أستراليا هما من العوامل المؤثرة على القوة الشرائية للدولار الأسترالي.

حركة تداول الدولار الأسترالي في الاقتصاد العالمي

يعد الدولار الأسترالي من العملات النشطة في أسواق الفوركس، حيث يتم تداوله بشكل كبير ضد الدولار الأمريكي (AUD/USD) واليورو (AUD/EUR)، يرتبط الدولار الأسترالي بشكل وثيق بأسواق السلع العالمية، ويعتبر مؤشرا مهما على اتجاهات الطلب في أسواق المعادن والطاقة يتحرك الدولار الأسترالي أيضًا استجابة للتغيرات في سياسات البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر رفع أو خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على سعر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي، وبالتالي يساهم في تحركات كبيرة في أسواق الفوركس، كما أن العلاقات التجارية بين أستراليا والصين تعتبر عاملا رئيسيا في تحديد حركة الدولار الأسترالي، حيث أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

الدولار الأسترالي في الأسواق المالية العالمية

وعلى الرغم من أنه ليس واحدًا من العملات الاحتياطية الكبرى مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، إلا أن الدولار الأسترالي يحظى بمكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية يعتبر من العملات التي تستخدم للتحوط ضد تقلبات أسواق السلع، ويمثل أداة مهمة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من حركة الأسعار في الأسواق العالمية، يفضل العديد من المستثمرين الدولار الأسترالي في فترات الهدوء الاقتصادي بسبب استقرار الاقتصاد الأسترالي والسياسات المالية الحكيمة التي يتبعها البنك الاحتياطي الأسترالي، علاوة على ذلك، يعتبر الدولار الأسترالي من العملات الهامة في الأسواق الآسيوية، حيث يتم تداوله بشكل نشط في أسواق السلع والعملات في المنطقة.

