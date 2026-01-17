7 شركات وساطة تتصدر تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

18 حجم الخط

شهدت تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا على مستوى شركات الوساطة، حيث استحوذت 7 شركات كبرى على النصيب الأكبر من قيم التداول، بما يعكس قوة مراكزها السوقية وقدرتها على جذب شريحة واسعة من المستثمرين.



الشركات السبع الأولى من حيث قيم التداول

ثاندر لتداول الأوراق المالية

تصدرت قائمة شركات الوساطة بقيمة تداولات بلغت نحو 6.62 مليار جنيه، مستحوذة على 13.1% من إجمالي السوق، مدعومة بزيادة ملحوظة في تداولات الأفراد.



جاءت في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 4.65 مليار جنيه، وبنسبة 9.2%.

احتلت المركز الثالث بقيمة تداول بلغت 4.19 مليار جنيه، مستحوذة على 8.3% من إجمالي التداولات.



سجلت تداولات بقيمة 3.91 مليار جنيه، بنسبة 7.7%.

جاءت في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغت 3.86 مليار جنيه، مستحوذة على 7.6% من السوق.



سجلت تداولات بقيمة 3.59 مليار جنيه، بنسبة 7.1%.

حلّت في المركز السابع بقيمة تداول بلغت 3.17 مليار جنيه، مستحوذة على 6.3% من إجمالي التداولات الأسبوعية.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي 15 يناير 2026، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

