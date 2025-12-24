الصناعات الهندسية تبحث مع اتحاد الغرف الليبية فرص نفاذ المنتجات المصرية

18 حجم الخط

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا، مع صالح المبروك العبيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، لبحث فرص تنمية العلاقات المشتركة، ونفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية وخلق شركات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس ادارة الغرفة، وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، واشرف الهواري ممثل إحدى شركات تنظيم المعارض، وتوفيق عامر عضو الغرفة الهندسية، وعدد من أعضاء الغرفة، ومن الجانب الليبي شارك احمد الجهاني رئيس مجلس إدارة شركة الدليل لتنظيم المعارض الليبية.

تلبية احتياجات السوق الليبية

ورحب محمد المهندس بالحضور وقدم عرضا عن إمكانيات الشركات المصرية لسد وتلبية احتياجات السوق الليبية من المنتجات المختلفة خاصة في قطاع الصناعات الهندسية ومنها الأجهزة المنزلية وغيرها.

ودعا إلى أهمية التوسع في تنظيم المعارض في ليبيا وجذب وكلاء ليبيين للمنتجات المصرية في ليبيا، وأهمية التعريف بما يحتاجه السوق الليبي ومدى امكانية توفيره من السوق المصري.

عرض الفرص الاستثمارية بالسوق الليبي

ومن جانبه قام صالح العبيدي رئيس اتحاد الغرف الليبية بتقديم عرض الفرص الاستثمارية بالسوق الليبي وفرص نمو مبيعات الشركات المصرية في السوق الليبية وكيفية تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وشدد صالح العبيدي على اهمية التوسع في انشاء فروع لمختلف البنوك المصرية بالسوق المصري لتسهيل فتح الاعتمادات وتحويل الأموال وغيرها.

إنشاء أبلكيشن للعمالة المصرية في السوق الليبية

واقترح ضرورة إنشاء “أبلكيشن” للعمالة المصرية في السوق الليبية يمكنهم من سهولة تحويل أموالهم إلى ذويهم في مصر بسهولة ويسر بعيدا عن السوق الموازي.

وقال العبيدي: الشركات المصرية لديها سمعة قوية في ليبيا ونحن لدينا وكالات لشركات مصرية في ليبيا وندعو الشركات المصرية لزيارة وكلائها في ليبيا وزيارة المصنعين والمستثمرين المصريين لشركائهم الليبيين بهدف تطوير أداء هذه الوكالات لتحقيق أكبر استفادة للجانبين.

وأشار العبيدي إلى وجود نهضة عمرانية كبيرة في ليبيا تحولت من فكر وثقافة ابنيّ بيتك بشكل منفصل وبتصميمات تقليدية إلى إنشاء كومباوندات تضم حدائق وملاعب ومدارس ومستشفيات ولابد لذلك من توفير شركات وعمالة وموارد وخامات من مصر وهذه الثقافة كانت ناتجة عن نقل خبرات من التجربة المصرية في إنشاء الكومباوندات.

وقدم المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية عرضا حول إمكانيات الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق الليبي من الأجهزة المنزلية، مشددا على أهمية وجود القطاع المصرفي بشكل أكبر في ليبيا لتيسير عمل الشركات المصرية وسهولة الاستثمار والتجارة.

المنتجات المصرية تتمتع بسمعة طيبة في ليبيا

وقال أحمد الجهاني رئيس إحدى شركات تنظيم المعارض في ليبيا إن المنتجات المصرية تتمتع بسمعة طيبة في ليبيا ويفضّلها المواطن الليبي وهناك وكلاء كبار في ليبيا للشركات المصرية كما ان القطاع الحكومي الليبي لديه ثقة كبيرة في الاعتماد على المنتجات المصرية المختلفة لتلبية احتياجاته.

وأشار الجهاني إلى أن العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض الليبية تحقق صفقات بملايين ومليارات الدولارات والكثير من الشركات الليبية تعقد اتفاقيات على وكالات للشركات المصرية في ليبيا، كما أن ليبيا تستورد من مصر منتجات وتصدرها للسوق الأفريقي.

وطالب توفيق عامر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو الغرفة بضرورة توفير بيانات عن كبار المستوردين للأجهزة المنزلية في بني غازي وتوفير وكلاء في السوق المصري.

واتفق الحضور على تنظيم بعثة تجارية من الشركات المصرية لزيارة السوق الليبي بالتنسيق مع اتحاد الغرف الليبية للتعرف على السوق الليبي وكذلك ضرورة التوسع في مشاركة الشركات المصرية بالمعارض التي تقام في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع، منح رئيس غرفة الصناعات الهندسية، درع الغرفة، لرئيس اتحاد الغرف الليبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.