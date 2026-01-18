الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس الرقابة المالية: منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة 

اجتماع الرقابة المالية
اجتماع الرقابة المالية
18 حجم الخط

قرر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد  اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد من قيادات الهيئة.

الدكتور محمد فريد، رئيس <a href=
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد، رئيس <a href=
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد، رئيس <a href=
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وقال  رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهدف من طرح العقود الآجلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار، ومساعدة الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، ضد المخاطر الرئيسية سواء المخاطر الناتجة عن سعر الصرف أو الفائدة، ويمكن هذا السوق، المستثمرين، من حُسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة المخاطر ادارة البورصة الادوات الاستثمارية اسلام عزام البورصة البورصة المصرى الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

مواد متعلقة

الرقابة المالية توافق على مزاولة 7 شركات أنشطة التمويل الاستهلاكي

الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار

ضحايا الموازنة، فاتورة الإصلاح الاقتصادي المزعوم تطارد الفقراء.. وهكذا تحوّلت الموازنة العامة من أداة إنقاذ إلى عبء على المواطن البسيط

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه.. استقرار سعر الذهب وارتفاع البيض.. الإحصاء تكشف عدد الأطفال في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الدولار.. البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام التعاملات.. توقعات باستمرار نمو الطلب على النفط والغاز حتى 2050

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار.. البورصة تخسر 6 مليارات جنيه.. واستمرار مبادرات التمويل العقاري بإعلانات سكن لكل المصريين

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية