رئيس الرقابة المالية: منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة 

قرر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم الأحد، بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد من قيادات الهيئة.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهدف من طرح العقود الآجلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار، ومساعدة الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، ضد المخاطر الرئيسية سواء المخاطر الناتجة عن سعر الصرف أو الفائدة، ويمكن هذا السوق، المستثمرين، من حُسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.

