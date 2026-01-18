الأحد 18 يناير 2026
سعر الدولار الكندي أمام الجنيه فى البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد

الدولار الكندى
الدولار الكندى
سعر الدولار الكندي، واصل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه استقراره بـ البنك المركزي المصري، خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، وتستعرض "فيتو" سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

 

<strong alt=
الدولار الكندي

 

  سعر الدولار الكندى في البنك المركزي 

  • 34 جنيها للشراء.
  • 34.10 جنيها للبيع.

  سعر الدولار الكندى في بنك مصر 

  • 33.98 جنيها للشراء.
  • 34.15 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندى في البنك الأهلي المصرى

  • 33.98 جنيها للشراء.
  • 34.15 جنيها للبيع.
<strong alt=
الدولار الكندي

  سعر الدولار الكندى في بنك قطر 

  • 33.97 جنيها للشراء.
  • 34.15 جنيها للبيع.

  سعر الدولار الكندى في بنك كريدى اجريكول 

  • 33.97 جنيها للشراء.
  • 34.15 جنيها للبيع.

  

<strong alt=
الدولار الكندي

الدولار الكندي هو العملة الرسمية في كندا

يمكن القول ان الدولار الكندي هو العملة الرسمية في كندا، ويعد من أكثر العملات تداولا في الأسواق العالمية،  يتم استخدامه في جميع أنحاء كندا، وهو العملة الرئيسية في الاقتصاد الكندي، ويطلق عليه أحيانا "Loonie" نسبة إلى صورة طائر "اللووني" التي تظهر على العملة النقدية من فئة الدولار الواحد، كما يتم تداوله عبر أسواق الصرف العالمية ويعتبر واحدا من أكثر العملات استقرارا مقارنة بالعديد من العملات الأخرى، مما يجعله ملاذا آمنا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
 

العوامل المؤثرة في سعر الدولار الكندي


كما يؤثر في  سعر الدولار الكندي بشكل كبير الاقتصاد الكندي وعلى العلاقات التجارية الدولية. 

وتعد من أهم العوامل التي تحدد قيمته أسعار النفط العالمية، حيث أن كندا تعد من أكبر منتجي النفط في العالم، تحركات أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار الكندي، لأنه يمثل جزءًا كبيرا من صادرات البلاد، بالإضافة إلى ذلك، تلعب السياسة النقدية لبنك كندا دورا كبيرا في التأثير على قيمة الدولار، حيث يتبع البنك سياسة رفع أو خفض أسعار الفائدة لتوجيه الاقتصاد في اتجاهات معينة.

 

<strong alt=
الدولار الكندي


حركة تداول الدولار الكندي في الاقتصاد العالمي


يعتبر الدولار الكندي من العملات القوية التي يتم تداولها بشكل كبير في أسواق الفوركس يتم تحديد قيمته عبر السوق العالمي، حيث يتأثر بتقلبات السوق المالي والعوامل الاقتصادية مثل التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي، كما يعتبر الدولار الكندي أداة هامة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات أسواق السلع، خصوصًا النفط، من خلال ارتباطه الوثيق بأسواق الطاقة، يتحرك الدولار الكندي في تزامن مع تحركات أسعار النفط، ولهذا فهو يتمتع بحساسية كبيرة تجاه الأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على هذه الأسواق.

 


الدولار الكندي في الأسواق المالية العالمية


جدير بالذكر يعتبر الدولار الكندي واحدا من العملات الاحتياطية في العالم، على الرغم من أن الدولار الأمريكي يظل الأكثر استخداما عالميًا. في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، يظل الدولار الكندي يتمتع بثقة كبيرة لدى المستثمرين نظرا لاستقرار الاقتصاد الكندي ومصداقية السياسة النقدية، ويمكن ملاحظة أن الدولار الكندي يعكس أداء الاقتصاد الكندي في سياق أوسع، حيث يستخدمه المستثمرون للتحوط ضد تقلبات أسواق النفط أو لتحقيق أرباح من تحركات أسعار السلع العالمية، وبالرغم من أن الدولار الأمريكي يتصدر أسواق العملات، إلا أن الدولار الكندي يحتل مكانة بارزة في أسواق الفوركس. 

الجريدة الرسمية