ليس دائمًا عدوًّا للصحة، كيف يؤثر ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم؟

يعتقد البعض أن مصطلح الكوليسترول يشير إلى صورة سلبية مرتبطة بأمراض القلب والشرايين، ولكن الكوليسترول ليس دائمًا عدوًّا للصحة، بل له دور أساسي في وظائف الجسم، فالكوليسترول ينقسم إلى نوعين:

الكوليسترول "الجيد" (HDL)

وهو البروتين الدهني عالي الكثافة، ويُعرف بدوره في دعم صحة القلب وحمايته، حيث يساعد في إزالة الكوليسترول الزائد من الدم ونقله إلى الكبد للتخلص منه، مما يقلل من خطر تراكمه في الشرايين وفقا لما نشر على Onlymyhealth.

الكوليسترول "الضار" (LDL)

وهو البروتين الدهني منخفض الكثافة، ويعتبر مضرًا للصحة عندما ترتفع نسبته في الدم.

إذ يؤدي تراكمه إلى تكون اللويحات الدهنية في الشرايين، ما يتسبب في تضييقها وإعاقة تدفق الدم، وبالتالي يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويؤكد الأطباء أن ارتفاع الكوليسترول لا يقتصر تأثيره على القلب فقط، بل يمكن أن ينعكس على أعضاء متعددة في الجسم، مسببًا أعراضًا ومشكلات صحية قد تبدو غير مرتبطة للوهلة الأولى.

كيف يضر الكوليسترول المرتفع الشرايين والأعضاء؟

ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية، المعروفة باللويحات، داخل الشرايين.

وتسمى هذه الحالة بـ تصلب الشرايين.

يوضح الأطباء أن استمرار تراكم هذه اللويحات مع مرور الوقت يتسبب في:

تضييق الشرايين تدريجيًّا.

تقليل تدفق الدم بشكل واضح.

زيادة احتمالية الإصابة بمشكلات خطيرة مثل النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وأمراض الشرايين الطرفية.

كما أن انخفاض إمدادات الأكسجين والدم إلى الأعضاء المختلفة ينعكس بشكل مباشر على القلب والدماغ والعينين والأطراف.

ومن أبرز العوامل المسببة لارتفاع الكوليسترول:

اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة وفقير بالألياف.

الإفراط في السعرات الحرارية.

التدخين.

الإفراط في شرب الكحول.

نمط الحياة الخامل وقلة النشاط البدني.

علامات ارتفاع الكوليسترول على أعضاء الجسم

العينان

من العلامات المميزة لارتفاع الكوليسترول ظهور:

رواسب دهنية صفراء حول الجفون تعرف باسم "زانثيلاسما".

حلقة بيضاء رمادية حول القرنية تعرف بـ "قوس الشيخوخة".

وهذه الرواسب ليست ضارة بحد ذاتها، لكنها إشارة واضحة إلى خلل في توازن الدهون داخل الجسم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ووفقًا لموسوعة StatPearls، تبلغ نسبة انتشار "زانثيلاسما" نحو 1.1% بين النساء و0.3% بين الرجال، وتظهر غالبًا لدى البالغين في الفئة العمرية بين 35 و55 عامًا، لكنها قد تُلاحظ أيضًا بين سن 20 و70 عامًا.



القدمان والكاحلان

ارتفاع الكوليسترول ينعكس أيضًا على الأطراف السفلية، فقد يشعر المريض بـ:

برودة في القدمين.

تنميل أو خدر متكرر.

تشنجات أثناء المشي، وهي حالة تعرف بـ "العرج المتقطع".

بطء في التئام الجروح في منطقة القدمين والكاحلين.

ويحدث ذلك نتيجة مرض الشرايين المحيطية، حيث تعيق اللويحات الدهنية تدفق الدم إلى الأطراف.

ويحذر الأطباء من أن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي في الحالات المتقدمة إلى:

تقرحات لا تلتئم.

غرغرينا، وقد تصل في بعض الحالات إلى فقدان الطرف المصاب.

اليدان والأصابع

قد يكون الإحساس بـ البرودة أو الوخز في اليدين والأصابع علامة على ضيق الشرايين وضعف تدفق الدم الناتج عن ارتفاع الكوليسترول وهذه الأعراض قد تبدو بسيطة لكنها مؤشر على خلل في الدورة الدموية.

الصدر

من أخطر المؤشرات المرتبطة بالكوليسترول المرتفع هو الشعور بـ ألم أو ضيق في الصدر، وهي ما تعرف بالذبحة الصدرية.

هذه الحالة تنتج عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب نتيجة انسداد الشرايين التاجية بفعل الكوليسترول الضار.

ويعد ألم الصدر واحدًا من أكثر الأعراض شيوعًا لأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، وهو يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

الجلد

قد تظهر على سطح الجلد نتوءات دهنية صغيرة، تعرف طبيا باسم "الأورام الصفرية". تظهر غالبًا على:

الأوتار.

المرفقين.

الركبتين.

الأرداف.

وهي علامة على ارتفاع شديد في مستوى الكوليسترول بالدم، وغالبًا ما ترتبط باضطرابات وراثية في الدهون.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يشدد الأطباء على ضرورة طلب المساعدة الطبية العاجلة في حال ظهور العلامات التالية:

بقع صفراء أو رواسب دهنية قرب العينين.

برودة مستمرة أو خدر أو تقلصات متكررة في الأطراف.

جروح أو تقرحات جلدية لا تلتئم بسرعة.

كتل أو نتوءات تحت الجلد أو على الأوتار.

ألم أو ضيق مفاجئ وغير مبرر في منطقة الصدر.



هذه الأعراض، وإن بدت بسيطة في بعض الأحيان، قد تكون إشارة مبكرة إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وما يترتب عليه من مخاطر صحية جسيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.