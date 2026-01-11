تمهيدا للافتتاح، محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة الجمعية بأبو صوير (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، ميدانيًّا أعمال إنشاء مدرسة جمعية الإسماعيلية من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الثانوية"، بطريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي، نطاق مركز ومدينة أبوصوير.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، حسني عيسى رئيس مركز ومدينة أبوصوير، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية.

مدرسة جمعية الإسماعيلية بأبوصوير، فيتو

مدرسة جمعية الإسماعيلية بأبوصوير،فيتو

وتفقد محافظ الإسماعيلية المدرسة، والتي تقام على مساحة 8000 متر مربع، وتتكون من دور أرضي ودور أول علوي، وتضم 14 فصل دراسي، بالإضافة إلى مصلى، معامل، معمل وسائط متعددة، مكاتب إدارية، ودورات المياه ودورة مياه لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وملعب لكرة القدم.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

موعد بدء العملية التعليمية بالمدرسة

وأعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن بدء العملية التعليمية بالمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، مما يسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالفصول، ويرفع المعاناة عن أولياء الأمور نظرًا لذهاب الطلبة لمدارس قرى سرابيوم وأبوصوير.

وأشاد بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي أقيمت، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.