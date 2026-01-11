الأحد 11 يناير 2026
تمهيدا للافتتاح، محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة الجمعية بأبو صوير (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، ميدانيًّا أعمال إنشاء مدرسة جمعية الإسماعيلية من مرحلة رياض الأطفال للمرحلة الثانوية"، بطريق الإسماعيلية  - السويس الصحراوي، نطاق مركز ومدينة أبوصوير

المدير التنفيذي للرعاية الصحية يتفقد غرف العمليات بمجمع الإسماعيلية الطبي

المركز الثقافي بالإسماعيلية ينظم محاضرات لنشر الفكر الوسطي المستنير بين الدعاة وطلاب العلم

أبرز الحضور خلال الجولة  

وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، المهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، حسني عيسى رئيس مركز ومدينة أبوصوير، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية المدرسة، والتي تقام على مساحة 8000 متر مربع، وتتكون من دور أرضي ودور أول علوي، وتضم 14 فصل دراسي، بالإضافة إلى مصلى، معامل، معمل وسائط متعددة، مكاتب إدارية، ودورات المياه ودورة مياه لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وملعب لكرة القدم.

موعد بدء العملية التعليمية بالمدرسة 

وأعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، عن بدء العملية التعليمية بالمدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، مما يسهم فى خفض الكثافة الطلابية بالفصول، ويرفع المعاناة عن أولياء الأمور نظرًا لذهاب الطلبة لمدارس قرى سرابيوم وأبوصوير.

وأشاد بجهود هيئة الأبنية التعليمية في إنجاز الأعمال، ومستوى الإنشاءات التي أقيمت، مما يؤثر بشكل إيجابي على سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة. 

