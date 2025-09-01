وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عددا من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بإدارتي أبوصوير وشمال التعليميتين.

تفقد الفصول الدراسية

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية خلال جولته بمدارس غريب سلامة والإمام مالك والسلام الرسمية للغات، على تفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والأنشطة المختلفة والاطمئنان على استكمال أعمال الصيانة والنظافة العامة وتوافر الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى تفقد مخزن الكتب، بالمدارس للاطمئنان على وصول الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد بالمخازن استعدادا لتسليمها للطلاب.

جانب من الجولة، فيتو

وأكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة على أن الانضباط والدقة منذ اليوم الأول لسير العملية الدراسية يمثلان أساس نجاح العملية التعليمية.

تشديدات على أهمية متابعة المعلمين لطلابهم

وشدد على أهمية متابعة المعلمين لطلابهم بصورة مستمرة والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية التي تنمي شخصية الطالب وتصقل مهاراته وتساعده على الإبداع والابتكار وترسخ القيم الإيجابية والانتماء الوطني لديهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية والتي تشدد على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

