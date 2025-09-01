الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدارس المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد (صور)

جانب من جولة وكيل
جانب من جولة وكيل الوزارة،فيتو

 تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، عددا من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بإدارتي أبوصوير وشمال التعليميتين. 

مساجد الإسماعيلية تواصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي (صور)

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يطمئن على مصابي حادث خط الغاز (صور)

تفقد الفصول الدراسية 

 وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية خلال جولته بمدارس غريب سلامة والإمام مالك والسلام الرسمية للغات، على تفقد الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والأنشطة المختلفة والاطمئنان على استكمال أعمال الصيانة والنظافة العامة وتوافر الأثاث المدرسي، بالإضافة إلى تفقد  مخزن الكتب، بالمدارس للاطمئنان على وصول الكتب المدرسية للعام الدراسي الجديد بالمخازن استعدادا لتسليمها للطلاب. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 وأكد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة على أن الانضباط والدقة منذ اليوم الأول لسير العملية الدراسية يمثلان أساس نجاح العملية التعليمية. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تشديدات على أهمية متابعة المعلمين لطلابهم 

وشدد على أهمية متابعة المعلمين لطلابهم بصورة مستمرة والاهتمام بتفعيل الأنشطة التربوية التي تنمي شخصية الطالب وتصقل مهاراته وتساعده على الإبداع والابتكار وترسخ القيم الإيجابية والانتماء الوطني لديهم. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية والتي تشدد على ضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية وكيل تعليم الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads