محافظ الإسماعيلية: ندعم الأفكار والمبادرات التي يقودها الشباب لتحقيق التنمية

18 حجم الخط

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأفكار المتميزة والمبادرات الرائدة، خاصة تلك التي يقودها شباب رواد الأعمال، لما لها من دور في تحقيق التنمية المتكاملة.

أهمية التعاون مع القطاع الخاص

وأشار إلى أن التعاون بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة يعد عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه التجارب وتحويلها إلى نماذج قابلة للتوسع.

محافظ الإسماعيلية خلال تفقده إحدى المشروعات البيئية، فيتو

تعظيم الاستفادة من المشروعات الواعدة بشكل مستدام

وأوضح محافظ الإسماعيلية، خلال زيارته لإحدى مشروعات السياحة البيئية، أن هذا النموذج يعد نموذجا من الأعمال الرائدة والتى تعكس توجه الدولة نحو دعم السياحة البيئية كأحد أنماط السياحة الواعدة، لما لها من دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها بشكل مستدام.

وأشار إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المحلي وتسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرى والمناطق المحيطة.

جذب الوفود السياحية للمحافظة

ونوه إلى أن استخدام خامات صديقة للبيئة، والترويج لمنتجات بيئية وحرفية ذات طابع محلي، يسهم في جذب الوفود السياحية من داخل مصر وخارجها، ويدعم صورة الإسماعيلية كوجهة للسياحة البيئية والثقافية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تتسق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وكان قد تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إحدى المزارع الخاصة بالسياحة البيئية بمنطقة عين غصين، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم حصاد الفراولة وتنظيم معرض للحرف اليدوية المصرية، والذي يبرز نماذج من الصناعات التراثية القائمة على خامات صديقة للبيئة.

محافظ الإسماعيلية يشيد بجهود وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة

وخلال الزيارة أشاد محافظ الإسماعيلية بالمعروضات اليدوية داخل معرض الحرف التراثية بمشاركة مبادرة أيادي مصر ووحدة تكافؤ الفرص.

وأكد أن هذه الحرف تسهم في حفظ التراث الثقافي، دعم الاقتصاد عبر توفير فرص عمل وتسهم في تنشيط السياحة، وتشجيع الإبداع، بالإضافة إلى تقديم منتجات فريدة تعكس الهوية المحلية وتلبي احتياجات خاصة لا تلبيها الصناعة الآلية كما تعكس وتُحافظ على تقاليد ومهارات الشعوب وتاريخها، كما هو الحال مع التطريز السيناوي أو السجاد اليدوي في مصر.

وفي إطار الحرص على دعم الأنشطة الثقافية والمجتمعية، نفذت المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة فعاليات للأطفال بهدف نشر الوعي الثقافي وتعزيز حب القراءة لدى الأطفال والنشء وأهالي المنطقة.

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، شملت ورش حكي، وأنشطة فنية، واطلاع الأطفال على أحدث إصدارات كتب الأطفال، وسط تفاعل كبير من المشاركين، ودور المكتبة المتنقلة في الوصول بالخدمة الثقافية إلى المناطق الريفية والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.