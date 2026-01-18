الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مروان عثمان يتواجد داخل مقر الأهلي رفقة وكيل أعماله (خاص)

مروان عثمان
مروان عثمان
18 حجم الخط

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أن مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، يتواجد حاليا داخل غرف الملابس بملعب مختار التتش بالنادي الأهلي، رفقة وكيله أحمد يحيى، تمهيدا لإتمام الإجراءات النهائية للانضمام للفريق.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي حسمت صفقة انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث سينضم مروان عثمان إلى صفوف القلعة الحمراء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

 صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي 

وكان مصدر داخل الأهلي قد كشف في وقت سابق، أن صفقة انتقال مروان عثمان إلى الأهلي وصلت إلى مراحلها الأخيرة، بعد التوصل لاتفاق على كافة بنود الصفقة، مؤكدًا أن انتقال اللاعب بات مسألة وقت لا أكثر.

وأوضح المصدر أن ما تبقى حاليًّا هو رتوش بسيطة تتعلق ببعض تفاصيل التعاقد، إلى جانب تجاوز اللاعب للكشف الطبي بنجاح تمهيدًا للإعلان عن الصفقة، وهو ما يتوقع الانتهاء منه خلال الفترة الساعات القليلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

واستأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين عقب الخسارة الأخيرة أمام طلائع الجيش. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مروان عثمان النادي الأهلي الأهلي سيراميكا كليوباترا يانج افريكانز

مواد متعلقة

أستون فيلا يسقط أمام إيفرتون بهدف في الدوري الإنجليزي

قرار جديد من الأهلي بشأن إعارة جراديشار إلى أويبست المجري

عمر كمال عبد الواحد ينتظم في أول تدريب له مع سيراميكا كليوباترا

جيرونا الإسباني يكشف لـ"فيتو" حقيقة مفاوضاته مع أليو ديانج لاعب الأهلي

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا

جديد ملف انتقال مروان عثمان إلى الأهلي

فرمان جديد من الأهلي بشأن ملف أليو ديانج

توتنهام يسقط أمام وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي
ads

الأكثر قراءة

15 دقيقة سلبية بين السنغال والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية

الدوري السعودي، نيوم يتقدم على الهلال 0/1 في الشوط الأول

بث مباشر، حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر شعبان لعام 1447 هجريًّا

السكة الحديد: اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء حجز تذاكر القطارات عبر "فوري"

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

إعلان أسماء الفائزين بوحدات مشروع 50 بيتا ريفيا بقرية القصر بالواحات البحرية

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

خدمات

المزيد

طن الألومنيوم يسجل 3,140 آلاف دولار في بورصة لندن للمعادن اليوم الأحد

أسعار الأسمنت في سوق مواد البناء بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالمركزي المصرى اليوم الأحد

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يكون تعدد الزوجات مباحًا شرعًا؟ أزهري يوضح

مفتي الجمهورية يوضح حكم تمويل شراء الآلات الصناعية عن طريق البنوك

أزهري: حرمان الورثة من الميراث باطل شرعا ويغلق أبواب الجنة

المزيد
الجريدة الرسمية