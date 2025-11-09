الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

محافظ الجيزة يفتتح ملعب الشهيد محمد عبدالمنعم بنادي المناجم في الواحات البحرية

محافظ الجيزة، فيتو
 افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ملعب الشهيد الدكتور محمد عبدالمنعم بنادي المناجم، بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته ليصبح واحدًا من أبرز المنشآت الرياضية الداعمة للشباب في المنطقة.

وجاء افتتاح الملعب بحضور قيادات المحافظة ومسؤولي قطاع الشباب والرياضة، الذين أكدوا أن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة ضمن خطة محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية الرياضية في المناطق النائية، وتوفير مساحات آمنة ومجهزة لممارسة الأنشطة الرياضية.

ويعد ملعب الشهيد محمد عبدالمنعم إضافة مهمة لنادي المناجم ولشباب الواحات البحرية، حيث تم تجهيزه بنظام إضاءة حديث، وفرش نجيلة صناعية عالية الجودة، إضافة إلى تجهيزات فنية تتيح استضافة التدريبات والبطولات المحلية، كما يوفر الملعب بيئة مناسبة لتنمية مواهب الشباب ودعم الأندية الرياضية في المنطقة.

وأكد محافظ الجيزة خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإتاحة الخدمات الرياضية في مختلف المراكز، مشيرًا إلى أن تطوير المنشآت في الواحات البحرية يعكس حرص المحافظة على دعم سكان المناطق البعيدة بكل ما يحتاجونه من خدمات تنموية وترفيهية.

وأشار مسؤولو الشباب والرياضة إلى أن الملعب الجديد سيسهم في تنشيط الحركة الرياضية، وزيادة مشاركة الشباب في الأنشطة المختلفة، وتعزيز دور الرياضة كوسيلة لرفع الوعي وبناء الشخصية.

ويأتي افتتاح ملعب الشهيد الدكتور محمد عبدالمنعم استمرارًا لجهود محافظة الجيزة في تعزيز الخدمات الرياضية، وتوفير بنية تحتية تليق بالمجتمع المحلي في الواحات البحرية وتدعمه في مختلف مجالات التنمية.

