ألمانيا تسحب قوات تابعة لها من جرينلاند

جرينلاند، أعلنت ألمانيا أن فريق استطلاع تابعًا للجيش الألماني سيبدأ اليوم الأحد، انسحابه من جزيرة جرينلاند التابعة لدولة الدنمارك.

15 جنديًّا ألمانيًّا يغادرون جزيرة جرينلاند

وأكد متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني، بحسب وكالة الأنباء الرسمية اليوم، أن 15 جنديًّا سيغادرون جزيرة جرينلاند الواقعة في القطب الشمالي على متن طائرة مدنية متجهة إلى كوبنهاجن.

وكانت صحيفة “بيلد” الألمانية، قد أفادت في وقت سابق بهذا التطور. ووصل الفريق العسكري الألماني إلى “نوك ”عاصمة جرينلاند، مساء الجمعة الماضية، في إطار مهمة استطلاعية لتقييم ظروف التدريبات العسكرية في المنطقة.

انتهاء عمليات فريق الجيش الألماني في جرينلاند

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات فى الجيش الألماني، إن الفريق أنجز مهمته فى جرينلاند، مشيرا إلى أن نتائج الاستطلاع سيتم تقييمها خلال الأيام المقبلة، دون توضيح مدة الإقامة التي كانت مقررة في الجزيرة.

ويأتي الانسحاب في ظل تصاعد التوتر حول جرينلاند، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية خاصة على ثماني دول مشاركة في مهمة الاستطلاع وجدد مطالبته بضم الجزيرة التابعة للدنمارك إلى الولايات المتحدة، مبررا ذلك بمخاوف أمنية تتعلق بالصين وروسيا.

كما انتقد ترامب بشدة مشاركة ألمانيا ودول أوروبية أخرى في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في المهمة الاستطلاعية بناء على دعوة من الدنمارك، معتبرا وجود جنود الحلف في جرينلاند بمثابة "وضع خطير للغاية" يهدد الأمن العالمي.

وكانت عدة دول أعضاء في الناتو من بينها ألمانيا وفرنسا قد أرسلت قوات محدودة إلى الجزيرة لتقييم الوضع الأمني في المنطقة القطبية وبحث إمكانية مساهمة الحلف في حمايتها بشكل مشترك. وعلى خلاف الموقف الأمريكي ترى الدول الأوروبية أن جرينلاند لا تحتاج إلى سيطرة أمريكية لضمان أمن القطب الشمالي، وأن الناتو قادر على إدارة هذه المهمة بصورة جماعية.

