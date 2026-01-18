18 حجم الخط

وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقادا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قرار فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لـ جرينلاند، ووصفت هذه الخطوة بالخاطئة.

ميلوني تنتقد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب جرينلاند

وذكرت ميلوني للصحفيين الإيطاليين على هامش زيارتها لكوريا الجنوبية: “إن احتمال رفع التعريفات الجمركية ضد الدول التي قررت المساهمة في أمن جرينلاند يعد خطأ في رأيي، وأنا لا أوافق على ذلك”.

أزمة جرينلاند تتصاعد بين أمريكا وأوروبا

وأضافت ميلوني: إن رغبة بعض الدول الأوروبية في نشر قوات لا ينبغي تفسيرها كمبادرة موجهة ضد الولايات المتحدة.

وأوضحت: “يبدو لي أن هناك مشكلة في التفاهم والتواصل المتبادل، أواصل التأكيد على دور الناتو، فهو المكان الذي يجب أن نحاول فيه تنظيم أدوات الردع بشكل مشترك ضد التدخل العدائي في أراضٍ ذات أهمية استراتيجية”.

وشددت على ضرورة استئناف الحوار حول الوضع في جرينلاند وتجنب التصعيد.

وأردفت ميلوني: “قبل ساعات قليلة تحدثت مع ترامب وأخبرته بما أعتقده، كما تحدثت مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، الذي أكد أن الناتو بدأ العمل بشأن هذه المسألة”، مشيرة إلى أن محادثة هاتفية مع القادة الأوروبيين ستُجرى يوم الأحد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% ابتداء من فبراير ضد الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، على أن ترتفع لاحقا إلى 25% وتستمر حتى إبرام صفقة لشراء جرينلاند من قبل الولايات المتحدة.

