واشنطن: لابد من السيطرة على جرينلاند لمواجهة تهديدات المستقبل

أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ضرورة سيطرة بلاده على جرينلاند لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وأوضح أن هذا منظور استراتيجي، إذ تتزايد التهديدات من خصوم الولايات المتحدة في القطب الشمالي، وقد تجاهلت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدنمارك هذه المنطقة لعقود.

تنفيذ أوامر ترامب بشأن جرينلاند في أي وقت

وفي وقت سابق من الأربعاء، أكدت المتحدثة باسم وزارة الحرب الأمريكية كينجسلي ويلسون أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ أي أوامر يصدرها الرئيس دونالد ترامب بشأن جرينلاند، في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك.

وردا على سؤال لوكالة "نوفوستي"، قالت ويلسون: "وزارة الحرب مستعدة لتنفيذ أوامر القائد الأعلى (بشأن جرينلاند) في أي وقت تكون هناك حاجة لذلك".

جاء هذا التصريح بعد أيام من دعوة النائب الديمقراطي تيد ليو، في 11 يناير، القوات العسكرية إلى "عدم الانصياع" لأمر محتمل من ترامب بمهاجمة جرينلاند.

تعد جرينلاند جزءا ذاتي الحكم من مملكة الدنمارك. ومع ذلك، أعاد الرئيس ترامب مؤخرا التلميح بمصالح الولايات المتحدة في الجزيرة، مشيرا إلى "أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي" الأمريكي ورفض الوعد بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.

تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي

وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن يوم الأربعاء أن بلاده "ستواصل تعزيز وجود قواتها على الجزيرة" ودعت إلى "تقوية قوات حلف الناتو في القطب الشمالي". كما حذرت سلطات الدنمارك وجرينلاند واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، مؤكدة توقعها "احترام سلامتها الإقليمية".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، نقلت تقارير إعلامية أن دول الاتحاد الأوروبي ناقشت في يناير ردود فعل محتملة في حال تبين أن التهديدات الأمريكية تجاه جرينلاند "حقيقية".

يُذكر أن جرينلاند كانت مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي لا تزال جزءًا من المملكة الدنماركية ولكن تتمتع بحكم ذاتي واسع منذ عام 2009، بما في ذلك القدرة على إدارة شؤونها الداخلية بشكل مستقل.

جرينلاند المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة القطب الشمالي الناتو الدنمارك حلف شمال الأطلسي وزارة الحرب الأمريكية

