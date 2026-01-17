بالتزامن مع التصعيد الأمريكي، الجيش الدنماركي يعزز وجوده في جرينلاند

18 حجم الخط

ذكر الجيش الدنماركي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن القوات الدنماركية تواصل تعزيز وجودها العسكري في جرينلاند خلال العام الجاري 2026، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة حول السيادة على الجزيرة.

الجيش الدنماركي يعزز وجوده في جرينلاند



وأصافت القوات المسلحة الدنماركية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أن "أفرادا عسكريين وصلوا على متن طائرة قادمة من الدنمارك إلى مطار نوك، ليصبحوا جزءا من الوجود العسكري الدنماركي الموسع في جرينلاند"، مؤكدة أن "الدنمارك ستواصل توسيع وجودها في الجزيرة طوال عام 2026".

وفي سياق متصل، أفادت القوات الدنماركية في بيان رسمي بأن مقاتلتين دنماركيتين من طراز "إف-35" نفذتا بالتعاون مع طائرة تزويد بالوقود فرنسية متعددة المهام من طراز MRTT، طلعة تدريبية مشتركة في أجواء جنوب شرق جرينلاند.

تصعيد أمريكي دنماركي على جرينلاند

وجاء في بيان الجيش الدنماركي: هدفت هذ الطلعة إلى التدرب على العمليات المشتركة بما في ذلك التزود بالوقود جوا والطلعات بعيدة المدى وضمان الأمن في الظروف القطبية القاسية.

وأشارت القوات الدنماركية إلى أن هذه التدريبات ستستمر على مدار العام الحالي، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة.

ويذكر أن جرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، تشكل إقليما يتمتع بحكم ذاتي واسع ضمن المملكة الدنماركية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب مرارا عن رغبته في ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة، نظرا لموقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية.

وردت كل من الدنمارك وجرينلاند بحزم على هذه التصريحات، محذرتين واشنطن من أي محاولة للاستيلاء على الجزيرة، ومؤكدتين توقعهما باحترام السيادة والسلامة الإقليمية للجزيرة.

