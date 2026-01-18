الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا: رد أوروبا على ترامب يجب أن يكون موحدا ومسموعا بوضوح

ترامب
ترامب
18 حجم الخط

قالت ألمانيا اليوم الأحد: رد أوروبا على ترامب يجب أن يكون موحدا ومسموعا بوضوح.

وقالت ألمانيا عن تهديدات ترامب بالرسوم: لن نخضع للابتزاز.. 

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية

يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

وأفادت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأنها دعت إلى عقد الاجتماع في وقت متأخر من مساء السبت، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أن "الاجتماع من المقرر أن يبدأ عند الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (الرابعة بتوقيت جرينتش)"، في خطوة تم ربطها بالسماح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك.

فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عزمه فرض سلسلة من الرسوم الجمركية التصاعدية على عدد من الدول الأوروبية، في إطار ضغوط تمارسها إدارته لتحقيق هدفها المتعلق بجرينلاند.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": إن "رسومًا بنسبة 10% ستُفرض اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل على كل من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفنلندا".

وأضاف أن "هذه الرسوم سترتفع إلى 25% اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل، وستبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بشراء جزيرة جرينلاند".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا أوروبا ترامب الاتحاد الاوروبي الرسوم الجمركية جرينلاند

مواد متعلقة

وصول قائد "قسد" مظلوم عبدي إلى دمشق للاجتماع مع الشرع ومبعوث ترامب

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب جرينلاند

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام" بغزة

وزير الخارجية: مصر تدرس دعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية