الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ذي إيكونوميست: أوروبا قد تقوض الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب جرينلاند

أحد عناصر القوات
أحد عناصر القوات الأوروبية التي جرى نشرها في جرينلاند
18 حجم الخط

أكدت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة، أو إدخال تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، أو التهديد بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيه للضغط على الولايات المتحدة بشأن مستقبل جرينلاند.

وأشار تقرير نشرته المجلة إلى أن "سيكون من الصعب جدا على واشنطن إسقاط قوتها العسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط من دون الوصول إلى قواعد عسكرية أوروبية مثل قاعدة رامشتاين، وهي هي قاعدة جوية أمريكية تقع جنوب غرب ألمانيا"، بحسب وكالة "تاس".

واشنطن اعتمدت على قواعدها في بريطانيا للاستيلاء على نفط فنزويلا

وأضاف التقرير: على سبيل المثال، اعتمد نجاح عمليات الاستيلاء الأمريكية الأخيرة على ناقلات النفط قبالة سواحل فنزويلا بشكل مباشر على الوصول إلى الموارد في المطارات العسكرية البريطانية. 

كما يشار إلى أن قدرة البيت الأبيض على مراقبة التهديدات في القطب الشمالي والتصدي لها ستتطلب تعاونا مع جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

حدوث مواجهة أوروبية أمريكية أمر غير مرجح

وبحسب "ذي إيكونوميست"، فإن حدوث مواجهة مع الولايات المتحدة أمر غير مرجح، إذ سيتطلب ذلك من الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق العسكري بسرعة بسبب اعتماده على القوات الأمريكية وعلى القطاع الصناعي العسكري الأمريكي. علاوة على ذلك، فإن حربا تجارية ستفرض عبئا هائلا على ميزانيات الاتحاد الأوروبي.

ترامب يفرض رسوما جمركية على دول أوروبية

وفي 17 يناير، أعلن دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن إدارة واشنطن فرضت رسوما جمركية بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا، على أن تبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاقات بشأن "الاستحواذ الكامل والنهائي على جرينلاند" من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير. كما شدد على أنه اعتبارا من الأول من يونيو سترتفع نسبة هذه الرسوم إلى 25%. 

اجتماع أوروبي لمواجهة تهديدات ترامب

وإلى جانب ذلك، انتقد ترامب نية أوروبا إرسال قواتها إلى جرينلاند، واصفا ذلك بأنه "لعبة خطيرة للغاية"، مشددا على أن امتلاك الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند ضروري لتعزيز الأمن القومي الأمريكي والنشر الفعال لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "القبة الذهبية".

يشار إلى أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، سيعقدون اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرينلاند تاس ذي إيكونوميست القواعد العسكرية الأمريكية افريقيا

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب جرينلاند

ماكرون يرد على ترامب: لغة الترهيب والتهديد لن تجدي في ملف أوكرانيا ولا جرينلاند

البيت الأبيض: وجود قوات أوروبية في جرينلاند لن يغير موقف ترامب

رسائل أوروبية لترامب حول جرينلاند، الدنمارك تعزز وجودها العسكري وفرنسا تخطط لافتتاح قنصلية

ads

الأكثر قراءة

بعد تجديد ندب المستشار أحمد مناع، مهام أمين عام مجلس النواب

وفاة الفنان محمود بشير بعد تدهور حالته الصحية

وزير العمل ومحافظ السويس يفتتحان اليوم ملتقى توظيفا يوفّر 1700 فرصة عمل

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

سر ترويج الإخوان شائعات وفاة خيرت الشاطر داخل محبسه

من الدوري الإنجليزي، عرض مغرٍ يصل إمام عاشور بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا (فيديو)

أخبار مصر: وفاة الفنان محمود بشير، مليار دولار رسم عضوية "مجلس السلام" بغزة، عرض مغرٍ لإمام عاشور من الدوري الإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية