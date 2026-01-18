ذي إيكونوميست: أوروبا قد تقوض الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا والشرق الأوسط بسبب جرينلاند

18 حجم الخط

أكدت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى فرض عقوبات اقتصادية على الولايات المتحدة، أو إدخال تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، أو التهديد بإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من أراضيه للضغط على الولايات المتحدة بشأن مستقبل جرينلاند.

وأشار تقرير نشرته المجلة إلى أن "سيكون من الصعب جدا على واشنطن إسقاط قوتها العسكرية في إفريقيا والشرق الأوسط من دون الوصول إلى قواعد عسكرية أوروبية مثل قاعدة رامشتاين، وهي هي قاعدة جوية أمريكية تقع جنوب غرب ألمانيا"، بحسب وكالة "تاس".

واشنطن اعتمدت على قواعدها في بريطانيا للاستيلاء على نفط فنزويلا

وأضاف التقرير: على سبيل المثال، اعتمد نجاح عمليات الاستيلاء الأمريكية الأخيرة على ناقلات النفط قبالة سواحل فنزويلا بشكل مباشر على الوصول إلى الموارد في المطارات العسكرية البريطانية.

كما يشار إلى أن قدرة البيت الأبيض على مراقبة التهديدات في القطب الشمالي والتصدي لها ستتطلب تعاونا مع جرينلاند وأيسلندا والمملكة المتحدة والنرويج، إلى جانب حلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

حدوث مواجهة أوروبية أمريكية أمر غير مرجح

وبحسب "ذي إيكونوميست"، فإن حدوث مواجهة مع الولايات المتحدة أمر غير مرجح، إذ سيتطلب ذلك من الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق العسكري بسرعة بسبب اعتماده على القوات الأمريكية وعلى القطاع الصناعي العسكري الأمريكي. علاوة على ذلك، فإن حربا تجارية ستفرض عبئا هائلا على ميزانيات الاتحاد الأوروبي.

ترامب يفرض رسوما جمركية على دول أوروبية

وفي 17 يناير، أعلن دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن إدارة واشنطن فرضت رسوما جمركية بنسبة 10% على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وفنلندا وهولندا، على أن تبقى سارية إلى حين التوصل إلى اتفاقات بشأن "الاستحواذ الكامل والنهائي على جرينلاند" من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير. كما شدد على أنه اعتبارا من الأول من يونيو سترتفع نسبة هذه الرسوم إلى 25%.

اجتماع أوروبي لمواجهة تهديدات ترامب

وإلى جانب ذلك، انتقد ترامب نية أوروبا إرسال قواتها إلى جرينلاند، واصفا ذلك بأنه "لعبة خطيرة للغاية"، مشددا على أن امتلاك الولايات المتحدة لجزيرة جرينلاند ضروري لتعزيز الأمن القومي الأمريكي والنشر الفعال لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "القبة الذهبية".

يشار إلى أن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، سيعقدون اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية قرار ترامب برفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.