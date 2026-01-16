الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

باريس: استيلاء أمريكا على جرينلاند تجاوز للخطوط الحمراء ويهدد علاقة أوروبا الاقتصادية مع واشنطن

وزير المالية الفرنسي
وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور
حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، من أن أي تحرك للاستيلاء على جرينلاند سيعد "تجاوزا للخطوط الحمراء" يهدد علاقة أوروبا الاقتصادية مع واشنطن.

ونقلت جريدة "فاينانشيال تايمز" عن ليسكور قوله: "جرينلاند جزء من دولة ذات سيادة وهي جزء من الاتحاد الأوروبي. ولا ينبغي العبث بذلك".

وردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي الرد بعقوبات اقتصادية إذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغزو جرينلاند، قال ليسكور: "لا أعرف، إذا حدث ذلك، سنكون في عالم جديد تماما بالتأكيد، وسيتعين علينا التصرف وفقا لذلك".

قوات برية وجوية وبحرية فرنسية إضافية إلى جرينلاند

أمس الخميس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده سترسل وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند، مضيفا أنه على الأوروبيين الحضور في كل مكان تتعرض فيه مصالحهم للتهديد.

وذكر ماكرون في كلمة للقوات المسلحة في القاعدة الجوية بمدينة ايستر، أن فرنسا نشرت فريقا عسكريا أوليا في جرينلاند ضمن مهمة عسكرية أوروبية، وأنها سترسل خلال أيام وسائل إضافية برية وجوية وبحرية إلى هناك.

وشدد على أنه يجب على فرنسا والأوربيين مواصلة الحضور في كل مكان تكون فيه مصالحهم مهددة ومن دون تصعيد، ولكن بحزم كامل في ما يتعلق باحترام السيادة الإقليمية، وأنه من دور فرنسا الوقوف إلى جانب دولة ذات سيادة وحماية أراضيها.

وصول قوات أوروبية إلى جرينلاند

يشار إلى أن تقارير إعلامية أكدت وصول عسكريين من الدول الأوروبية إلى جزيرة جرينلاند في ظل تصريحات ترامب بشأن ضرورة ضم الجزيرة إلى الولايات المتحدة، بحسب جريدة "بيلد" الألمانية.

ونقلت وكالة "تاس" عن الصحيفة الألمانية قولها: إن "طائرة نقل عسكرية دنماركية هبطت الليلة الماضية في مطار نوك بعاصمة جرينلاند، وعلى متنها عسكريون دنماركيون وممثلون عن القوات المسلحة الفرنسية".

القوات الأوروبية ستنتشر في جرينلاند بالتنسيق مع الدنمارك

كما هبطت طائرة دنماركية أخرى من طراز "هيركوليز" في مطار كانجيرلوسواك غرب الجزيرة؛ حيث حلقت الطائرتان وأجهزة الإرسال الخاصة بهما مغلقة.

وإلى جانب ألمانيا وفرنسا، ستشارك المملكة المتحدة وكندا وهولندا والنرويج والسويد في مهمة نشر القوات على الجزيرة بالتنسيق مع كوبنهاجن، وليس عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، رغم أن جميع هذه الدول أعضاء في الحلف.

جرينلاند إقليم ذاتي الحكم تابع للدنمارك

وتعد جرينلاند إقليما ذاتي الحكم تابعا للدنمارك. وفي عام 1951، وقعت واشنطن وكوبنهاجن اتفاقية الدفاع عن جرينلاند بالإضافة إلى التزاماتهما ضمن حلف الناتو. وبموجب هذه المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة بالدفاع عن الجزيرة ضد أي عدوان محتمل.

