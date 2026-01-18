فرع ثقافة الفيوم يستعد لإحياء ليالي رمضان

18 حجم الخط

عقدت ياسمين ضياء مدير عام فرع ثقافة الفيوم، اجتماعا موسعا لمناقشة ملامح خطة عمل متكاملة لتنفيذ ليالي رمضان الثقافية والفنية بكافة المواقع الثقافية التابعة للفرع، بما يضمن تنوع الأنشطة بين أمسيات ثقافية، وعروض فنية، وفعاليات تناسب جميع الأعمار، مع التأكيد على تحقيق أكبر قدر من التفاعل الجماهيري ونشر الوعي الثقافي خلال الشهر الفضيل.

تنسيق بين الإدارات الثقافية والفنية استعدادا لشهر رمضان الكريم

وقال مدير عام ثقافة الفيوم، أنها شددت علي التنسيق بين جميع الإدارات والأقسام لضمان خروج البرنامج في صورة مشرفة تعكس دور الثقافة في تعزيز القيم الإيجابية وبناء الوعي المجتمعي، لأن ليالي رمضان تمثل فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع الجمهور وتقديم محتوى هادف يجمع بين المتعة والفائدة.

ورشة الوان للاطفال بمكتبة اللاهون العامة

من ناحية أخري نظم قسم الفنون التشكيلية بمكتبة اللاهون التابعة لثقافة الفيوم، ورشة رسم وتلوين للأطفال، استهدفت تفريغ الطاقة السلبية وضغوط الامتحانات، وتنمية الحس الفني والإبداعي لديهم، تعرف الأطفال خلال الورشة على الألوان الباردة والساخنة، وكيفية المزاوجة بينها، مع التدريب العملي على عمل السحبات اللونية، وهو ما أتاح لهم التعبير الحر عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة بسيطة وممتعة.

اشرف علي تنفيذ الورشة التدريبية الدكتورة منار حسين عبد الفتاح، التي حرصت على تشجيع الأطفال وتحفيزهم، وخلق مناخ تفاعلي ساعدهم على إطلاق طاقاتهم الإبداعية في إطار تعليمي وترفيهي في آن واحد.

