الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فرع ثقافة الفيوم يستعد لإحياء ليالي رمضان

فرع ثقافة الفيوم
فرع ثقافة الفيوم يستعد لإحياء ليالي رمضان
18 حجم الخط

عقدت ياسمين ضياء مدير عام فرع ثقافة الفيوم، اجتماعا موسعا لمناقشة ملامح خطة عمل متكاملة لتنفيذ ليالي رمضان الثقافية والفنية بكافة المواقع الثقافية التابعة للفرع، بما يضمن تنوع الأنشطة بين أمسيات ثقافية، وعروض فنية، وفعاليات تناسب جميع الأعمار، مع التأكيد على تحقيق أكبر قدر من التفاعل الجماهيري ونشر الوعي الثقافي خلال الشهر الفضيل.

 

تنسيق بين الإدارات الثقافية والفنية استعدادا لشهر رمضان الكريم

وقال مدير عام ثقافة الفيوم، أنها شددت علي التنسيق بين جميع الإدارات والأقسام لضمان خروج البرنامج في صورة مشرفة تعكس دور الثقافة في تعزيز القيم الإيجابية وبناء الوعي المجتمعي، لأن ليالي رمضان تمثل فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع الجمهور وتقديم محتوى هادف يجمع بين المتعة والفائدة.

 

ورشة الوان للاطفال بمكتبة اللاهون العامة

من ناحية أخري نظم قسم الفنون التشكيلية بمكتبة اللاهون التابعة لثقافة الفيوم، ورشة رسم وتلوين للأطفال، استهدفت تفريغ الطاقة السلبية وضغوط الامتحانات، وتنمية الحس الفني والإبداعي لديهم، تعرف الأطفال خلال الورشة على الألوان الباردة والساخنة، وكيفية المزاوجة بينها، مع التدريب العملي على عمل السحبات اللونية، وهو ما أتاح لهم التعبير الحر عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة بسيطة وممتعة.

 

إعلام الفيوم ينظم ندوة عن دور الدعاة في نشر ثقافة العمل التطوعي

تستمر 3 أيام، فرع ثقافة الفيوم ينظم قافلة شاملة بقرية الروضة

اشرف علي تنفيذ الورشة التدريبية الدكتورة منار حسين عبد الفتاح، التي حرصت على تشجيع الأطفال وتحفيزهم، وخلق مناخ تفاعلي ساعدهم على إطلاق طاقاتهم الإبداعية في إطار تعليمي وترفيهي في آن واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استعدادا لشهر رمضان المواقع الثقافية الفنون التشكيلية امسيات ثقافية شهر رمضان الكريم فرع ثقافة الفيوم ليالي رمضان الثقافية والفنية نشر ثقافة العمل التطوعي

مواد متعلقة

3 التزامات على ملاك العقارات وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الإفتاء: هذا حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بالطاعات وأداء العبادات

يمامة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوفد ويؤكد: أديت الأمانة وسلمت الحزب مستقرًا

تفاصيل اليوم الثالث لفتح باب الترشح لرئاسة حزب الوفد

قرينة السيسي مهنئة المصريين بـ 2026: عام مليء بالخير والعمل والنجاح لكل أسرة مصرية

بعد تكرار وقائع التحرش في "الدولية" و"الخاصة".. التعليم تضع خطة لمكافحة الانحراف الأخلاقي بالمدارس الحكومية.. أبرزها تركيب كاميرات في جميع الأماكن

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الخميس 29 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

خطأ واحد في وزير يعرقل النهضة سنوات، أستاذ بهارفارد يكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد لمصر

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

المزيد
الجريدة الرسمية