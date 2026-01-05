تفاصيل اليوم الثالث لفتح باب الترشح لرئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أغلقت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحزب،‭ ‬والتى‭ ‬بدأت‭ ‬السبت‭ ‬‮3‬‭ ‬يناير‭ ‬وتنتهى‭ ‬فى‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬‮8‬‭ ‬يناير، ‬ وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬المرتقب‭ ‬انعقادها‭ ‬فى‭ ‬‮03‬‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭.

وأغلقت أعمالها‭ ‬فى‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬اليوم ‬الاثنين‭ ‬‮5‬‭ ‬يناير‭ 2026 ‬وتقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬الأسبق‭ ‬بأوراق‭ ‬ترشحه‭ ‬رسميا‭ ‬كمرشح‭ ‬وحيد‭ ‬فى‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أيام‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الحزب،‭ ‬والتى‭ ‬بدأت‭ ‬السبت‭ ‬‮3‬‭ ‬يناير‭ ‬وتنتهى‭ ‬فى‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬‮8‬‭ ‬يناير، ‬ وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إجراءات‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الحزب‭ ‬المرتقب‭ ‬انعقادها‭ ‬فى‭ ‬‮03 ‬‭ ‬يناير‭ ‬الحالي‭.‬

انتخابات حزب الوفد

‬‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬السبت‭ ‬‮3‬‭ ‬يناير تقدم‭ ‬‮2‬‭ ‬مرشحين‭ ‬هم:‭ ‬النائب‭ ‬الوفدى‭ ‬الدكتور‭ ‬هانى‭ ‬سرى‭ ‬الدين‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬والنائب‭ ‬الأسبق‭ ‬المستشار‭ ‬عيد‭ ‬هيكل‭.‬

وأعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬السيد‭ ‬البدوى‭ ‬شحاتة‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬فى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شهر‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬شهر‭ ‬عودة‭ ‬الوفد‭ ‬إلى‭ ‬حضن‭ ‬الأمة‭ ‬كما‭ ‬كان‭, ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬التنافسية‭ ‬الشريفة‭, ‬مثل‭ ‬التى‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الوفد‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الدكتور‭ ‬محمود‭ ‬أباظة‭, ‬كان‭ ‬لها‭ ‬مردود‭ ‬إيجابى‭ ‬على‭ ‬الحزب‭.



وأضاف‭ ‬‮«‬البدوى‮»‬‭ ‬تربطنى‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬وجيدة‭ ‬بجميع‭ ‬المرشحين‭, ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الدكتور‭ ‬هانى‭ ‬سرى‭ ‬الدين‭, ‬والمستشار‭ ‬بهاء‭ ‬أبوشقة‭, ‬والدكتور‭ ‬ياسر‭ ‬حسان‭, ‬وأيضا‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالى‭ ‬للوفد‭ ‬والذى‭ ‬وصفه‭ ‬بالأخ‭ ‬والزميل‭ ‬وصديق‭ ‬العمر‭, ‬قائلا‭: ‬‮«‬الدكتور‭ ‬عبدالسند‭ ‬انضم‭ ‬للوفد‭ ‬حينما‭ ‬كنت‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬الوفد‭ ‬ووقعت‭ ‬على‭ ‬استمارة‭ ‬عضوية‭ ‬الوفد‭ ‬واستمر‭ ‬معى‭ ‬فى‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭, ‬وأنا‭ ‬من‭ ‬قمت‭ ‬بترشيحه‭ ‬لعضوية‭ ‬لجنة‭ ‬المائة‭ ‬لوضع‭ ‬الدستور‭, ‬وكان‭ ‬دائمًا‭ ‬محل‭ ‬ثقة‭ ‬واختيار‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭, ‬وقدم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬يستطيع‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسة‭ ‬للوفد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثمانى‭ ‬الماضية‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فى‭ ‬أفضل‭ ‬حالاته‭, ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬التلاسن‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭, ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ابتعاد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الوفديين‭ ‬عن‭ ‬بيت‭ ‬الأمة‭, ‬وتراجع‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬داخل‭ ‬الحزب‭.‬

ووجه‭ ‬‮«‬البدوى‮»‬‭ ‬الشكر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬رئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭, ‬باعتباره‭ ‬مقعد‭ ‬سعد‭ ‬باشا‭ ‬زغلول‭, ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬احترامه‭ ‬وتقديره‭ ‬لهم‭ ‬جميعًا‭, ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬النقد‭ ‬السياسى‭ ‬أمر‭ ‬طبيعى‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتولى‭ ‬منصبًا‭ ‬عامًا‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬مرحلتين‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬الوفد‭, ‬ولديه‭ ‬تحفظات‭ ‬على‭ ‬الإدارة‭ ‬والسياسات‭, ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬التى‭ ‬أثرت‭ ‬سلبًا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الحزب‭ ‬وعلى‭ ‬عملية‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭, ‬حيث‭ ‬انشغل‭ ‬الوفد‭ ‬بالصراعات‭ ‬الداخلية‭ ‬والفصل‭ ‬والتجميد‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬لمشكلات‭ ‬المواطنين‭, ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الحزب‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الفردية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يعوّل‭ ‬على‭ ‬القوائم‭ ‬لأنها‭ ‬منح‭, ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬لا‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬أو‭ ‬العطايا‭, ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬أبنائه‭ ‬الوفديين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬فى‭ ‬المقاعد‭ ‬الفردية‭, ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬بالفعل‭ ‬فى‭ ‬السابق‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلسى‭ ‬النواب‭ ‬والشورى‭, ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الحزب‭ ‬متواجدًا‭ ‬بقوة‭ ‬فى‭ ‬الشارع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المقاعد‭ ‬الفردية‭.‬

وأوضح‭ ‬البدوى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬فى‭ ‬الترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الثمانى‭ ‬الماضية‭, ‬وكان‭ ‬الأمر‭ ‬مستبعدًا‭ ‬تمامًا‭, ‬قائلًا‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬أن‭ ‬أترشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوفد‭, ‬خاصة‭ ‬أننى‭ ‬قمت‭ ‬بدورى‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاستى‭ ‬للحزب‭, ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشح‭ ‬انهالت‭ ‬عليّ‭ ‬اتصالات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الوفديين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المحافظات‭, ‬من‭ ‬شباب‭ ‬ونساء‭ ‬وشيوخ‭, ‬ووصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬اتهامى‭ ‬بالتخلى‭ ‬عن‭ ‬الوفد‭ ‬وخيانة‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬ترشحي‭, ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬بعضهم‭ ‬تساءل‭: ‬ماذا‭ ‬ستقول‭ ‬لفؤاد‭ ‬سراج‭ ‬الدين‭ ‬والنحاس‭ ‬وسعد‭ ‬باشا‭ ‬إذا‭ ‬تركت‭ ‬الوفد‭ ‬يضيع‬‮»‬‭.

