أخبار مصر

قرينة السيسي مهنئة المصريين بـ 2026: عام مليء بالخير والعمل والنجاح لكل أسرة مصرية

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
توجهت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد.

وقالت قرينة الرئيس: “مع بداية عامٍ جديد، أتمنى من الله أن يحمل لنا ولمصرنا الحبيبة أيامًا أكثر أملًا وطمأنينة، وأن يكون عامًا مليئًا بالخير، والعمل، والنجاح لكل أسرة مصرية.. كل عام وأنتم بخير، وعام جديد سعيد علينا جميعًا”. 

