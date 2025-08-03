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فرع ثقافة الفيوم يحتفل باليوم العالمي للصداقة

فرع ثقافة الفيوم
فرع ثقافة الفيوم يحتفل باليوم العالمي للصداقة

نظم قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لفرع ثقافة الفيوم، ندوة بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، بعنوان "دور جماعة الرفاق في تشكيل شخصية الفرد وأهمية اختيار الصديق " بمقر جمعية الرعاية الاجتماعية بالحادقة، بالتعاون مع قطاع المتاحف "متحف كوم او شيم "، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائي.

مفهوم الصداقة ودور الرفاق في تشكيل الشخصية

تناولت الندوة مفهوم الصداقة بالإضافة إلى الأدوار الإيجابية والسلبية لجماعة الرفاق في تشكيل الاتجاهات والقيم الشخصية، كما تناولت أسباب الاحتفال باليوم العالمي للصداقة وتاريخ وظروف إعلانه،  وتناولت ايضا التطور النفسي والاجتماعي لشخصية الفرد من الطفولة المبكرة وحتى المراهقة، ودور جماعة الرفاق في كل مرحلة في تشكيل شخصية الفرد. 

 

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وعلي هامش الندوة أقيمت ورشة تلوين أشكال مختلفة من الجبس، في إطار حرص ثقافة الفيوم علي تعزيز الهوية الذاتية للأفراد ذوي الإعاقة، ومواجهة التحديات التي يواجهونها في المجتمع والمطالبة بحقوقهم.

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