الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
18 حجم الخط

أدان الأزهر الشريف الحادثَ الإرهابيَّ الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود بالقرب من شاطئ بوندي بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتسبَّب في مقتل عددٍ من الضحايا والمصابين.

الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لمدنيين أستراليين يهود

ويؤكد الأزهر موقفه الثابت من حرمة الاعتداء على المدنيين؛ أيا كان جنسهم أو معتقدهم، والذي يأتي انطلاقًا من فهمٍ متعمقٍ لتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، اللذين حرَّما التعدي على النفس البشرية بشكل عام؛ قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، وما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه مرَّت به جنازةٌ فقام، فقيل له: إنها جنازةُ يهوديٍّ، فقال: «أليست نفسًا؟».

نزع سلاح أحد المهاجمين قبل أن يتمكنوا من إصابته برصاصتين

والأزهر الشريف، إذ يدين هذا الحادث الإرهابي، فإنه يُقدِّر الموقفَ البطوليَّ للشاب المسلم أحمد الأحمد، الذي لم يتردد في تعريض حياته للخطر بعد أن بادر بنزع سلاح أحد المهاجمين قبل أن يتمكنوا من إصابته برصاصتين، مؤكدًا أن هذا السلوك الإنساني الرفيع يعكس فهمًا عميقًا لتعاليم دينه الحنيف، ويؤكد أن المسلمين دعاةُ سلامٍ ومحبة، لا عنفٍ وعداوة، كما يحاول البعض تصويرهم زورًا وبهتانًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف القرآن الكريم المسلمين دعاة الهجوم الإرهابى الحادث الارهابي السنة النبوية المطهرة محافظات الجيزة

مواد متعلقة

الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم: "أتجهز للمسابقة منذ سنتين"

تفاصيل انطلاق الاختبارات الأولية لمسابقة حفظ المتون بالأوقاف

خطبة الجمعة اليوم: التطرف ليس في التدين فقط

الأوقاف تفتتح 17 مسجدا جديدا بعدد من المحافظات

أكاديمية الأزهر العالمية تستقبل وفدًا يضم 50 إمامًا وداعية من ست دول

الأوقاف تفتتح 17 مسجدا غدا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

دار الإفتاء: البِشْعَة ممارسة محرمة شرعا ومُنافية لمقاصد الشريعة

الأزهر يعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين برينتفورد وليدز في الدوري الإنجليزي

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

ريال مدريد يتقدم على ألافيس بهدف مبابي في الشوط الأول (فيديو)

برينتفورد يتعادل مع ليدز 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

انتخابات النواب 2025، الهيئة الوطنية: بدء تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للمرحلة الثانية

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

هل نشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يرد

خدمات

المزيد

احذر المخالفة، غرامات مترو الأنفاق تبدأ من 50 جنيها وتصل للحبس

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك السودان المركزي اليوم الأحد

سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم الأحد (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السمك المشوي في المنام وعلاقته بسداد الديون

هل الفتور في العبادة علامة على النفاق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء بالصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads