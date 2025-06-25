الأربعاء 25 يونيو 2025
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محافظات

فرع ثقافة الفيوم يحتفل بثورة 30 يونيو

أنشطة ثقافة الفيوم،
أنشطة ثقافة الفيوم، فيتو

نظم بيت ثقافة أبشواي بمحافظة الفيوم، محاضرة بعنوان "ثورة يونيو وتأثيرها على الجمهورية الجديدة"، تناولت الأسباب التي أدت إلى الثورة، وإنجازاتها وتسليط الضوء على العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتحقيق الأمن والاستقرار من خلال مواجهة الإرهاب، وبناء الاقتصاد الوطني، وتم استعراض أبرز المشروعات التى حققتها الجمهورية الجديدة ومنها؛ العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة حياة كريمة.

رسم وتلوين وأنشطة مختلفة

كما نظم  قسم ثقافة الطفل ورشة رسم وتلوين لعلم مصر، بمكتبة الفيوم العامة، كما نظمت مكتبة الفيوم العامة احتفالية ثقافية فنية، احتفالا بنفس المناسبة، بدأت بورشة حكي بعنوان "فن اتخاذ القرار"، قدمتها مروة محمود عطية، أخصائي ثقافي بالمكتبة، ناقشت خلالها كيفية تطوير مهارات صنع القرار، أعقبها ورشة أشغال فنية من الفوم نفذتها فاطمة محمد ربيع، مشرفة نادي المرأة بالمكتبة، تلاها محاضرة بعنوان "ثورة يونيو وتداعياتها على مستقبل مصر"، بمكتبة الشباب.

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كما نظمت مكتبة جرفس ورشة رسم حر وتلوين، ومسابقة ثقافية، وأغاني وطنية، احتفالا بثورة ٣٠ يونيو، وعروض مواهب بمشاركة عدد من طالبات مدرسة جرفس للتعليم الأساسي، وفي الختام تم توزيع عدد من مجلات قطر الندى على الطالبات.

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