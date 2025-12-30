إعلام الفيوم ينظم ندوة عن دور الدعاة في نشر ثقافة العمل التطوعي

18 حجم الخط

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة بمسجد ناصر الكبير بعنوان "المبادرات التطوعية وبناء المجتمع"، شارك في الندوة مديرية أوقاف الفيوم، تناولت الندوة التعريف بدور العمل الأهلى والتطوعي في دعم جهود التنمية، باعتباره الضلع الثالث للتنمية، كما تم مناقشة طرق تفعيل دور الدعاة فى الدعوة للعمل التطوعى والخيرى ودوره فى بناء المجتمع.

أهداف الندوة

قالت مدير البرامج بمجمع اعلام الفيوم، حنان حمدى: إن الهدف من الندوة دعم العمل الأهلى، وتوحيد الجهود لدعم مسيرة التنمية، ودعم المبادرات التطوعية التي تساهم مع القطاع الحكومى فى المشروعات التنموية، لأن العمل التطوعى والأهلى شريك أساسى فى التنمية المستدامة، والدعاة دعامة أساسية لنشر ثقافة التطوع.

دور الإعلام في نشر ثقافة العمل التطوعي

وأكد مدير مجمع إعلام الفيوم، محمد هاشم، أن قطاع الإعلام الداخلى يساهم في رفع الوعي المجتمعي وتنمية القيم الوطنية والعمل على نشر قيم الولاء والانتماء وتحفيز أفراد المجتمع بكل فئاته، والمشاركة الجادة في بناء الوطن، والمجتمع المدنى شريك أساسي في بناء الوطن، جنبا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، ومن الضرورة تكامل الجهود بين كافة المؤسسات لدعم التنمية.

دور الدعاة في توصيل الرسالة

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الدكتور سلامة عبد الرازق: إن الدعوة إلى الله مسؤولية دينية ووطنية، وإن الدعاة دورهم كبير فى توصيل الرسالة وتصحيح المفاهيم تجاه القضايا المجتمعية المختلفة، والجميع شركاء فى بناء الوطن ودعم تقدمه، معولا على الجهود التطوعية والفردية والعنصر البشرى الذى يعد محور الكون والحياة والإعمار والتنمية.

إنسان بلا وطن لا وجود له

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن وطنا بلا إنسان باق ولكن إنسان بلا وطن لا وجود له، ويحتاج الوطن إلى كل فرد فيه ومساهمته في البناء والإعمار إعمالا للقرآن والسنة النبوية، فالقرآن دائما يحث على الإعمار وبناء الأوطان، ودعم المجتمع ليس دعما ماديا وفقط، فقد يكون الدعم فكرة لبناء المجتمع وتصحيح المفاهيم ومحاربة الفكر الفاسد.

نماذج من القرآن الكريم في العمل التطوعي

وقال الدكتور يحيى محمد مدير الدعوة بالفيوم: إن هناك أكثر من نموذج في القرآن للعمل الأهلى منها قصة سيدنا موسى ومساعدة الفتاة وكيف كان جزاء هذا العمل من الله لسيدنا موسى، ولا تستهين بالعمل الخيرى والتطوعى حتى ولو كان صغيرا، فمن كان فى استطاعته أن يقدم عملا فليقدمه، "ما من عمل تفعله حسبة لله ياتى بالخير الكثير ".

وتم عرض بعض الأفكار والرؤى التى يمكن أن يساهم فى بناء المجتمع، وبعض المبادرات التطوعية التى كان لها دور وأثر كبير على المجتمع.

