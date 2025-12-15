الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تستمر 3 أيام، فرع ثقافة الفيوم ينظم قافلة شاملة بقرية الروضة

مدير فرع ثقافة الفيوم،
مدير فرع ثقافة الفيوم، ياسمين ضياء، فيتو
18 حجم الخط

قالت مدير فرع ثقافة الفيوم، ياسمين ضياء، إن الفرع سينظم قافلة ثقافية  بمقر الوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، ابتداءً من غد الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء – الأربعاء – الخميس).

برنامج القافلة على مدار الأيام الثلاثة

وأضافت مدير فرع ثقافة الفيوم، أن اليوم الأول، يشمل محاضرة عن الابتزاز الالكتروني يلقيها الدكتور مصطفى ثابت، وعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، وورش فنية متعددة مع الأطفال

ويشمل اليوم الثاني محاضرة عن مخاطر السوشيال ميديا تلقيها المحامية إيمان سيد، وعرض مسرح عرائس وأراجوز، وورش فنية مختلفة مع الأطفال

ويشمل اليوم الثالث، عرض تنورة، وورش فنية مختلفة مع الأطفال، ومعرض ختام الورش

ورشة رسم للأطفال بمكتبة سنورس

يذكر أن  مكتبة الطفل والشباب بسنورس التابعة لفرع ثقافة الفيوم، نظمت ورشة رسم حر بمشاركة عدد من تلاميذ مدرسة محسن طنطاوي، في إطار دعم الأنشطة الفنية وتنمية المواهب الإبداعية لدى الأطفال، بدأت الورشة  بشرح مبسط لمفهوم الرسم الحر باعتباره وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بحرية تامة، باستخدام أدوات بسيطة مثل القلم الرصاص والألوان، دون الاعتماد على أدوات مساعدة كالمسطرة، بهدف تنمية المهارات البصرية وتعزيز القدرة على الملاحظة والتأمل لدى الأطفال.

البيئة واليابسة في خطر، ندوة لفرع ثقافة الفيوم

نشر ثقافة التعامل مع الأوبئة، ندوة بكلية الآثار جامعة الفيوم

تلاها شرح لأهمية توفير الوقت للاسترخاء والتفكير قبل البدء في الرسم، لما لذلك من دور في إطلاق الخيال وتحفيز الإبداع، وتم توزيع الأوراق والألوان، ليرسم الأطفال ما يدور في أذهانهم بكل حرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الابتزاز الالكتروني السوشيال ميديا الوحدة المحلية جامعة الفيوم فرع ثقافة الفيوم مخاطر السوشيال ميديا ورشة رسم للأطفال مكتبة الطفل والشباب مسرح عرائس

مواد متعلقة

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

جمهورية «القائم بالأعمال».. القائمة تضم وزراء ورؤساء جامعات وقيادات اقتصادية ورقابية وتمتد إلى دواوين الحكومة والمديريات.. وخبراء: حوكمة غير رشيدة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

فرع ثقافة الفيوم يحتفل باليوم العالمي للصداقة

الأكثر قراءة

الصحة: رقابة صارمة لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة

جريمة عائلية تهز هوليوود، العثورعلى جثة المخرج روب راينر وزوجته (صور)

51 جنيها انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

9 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

أبرزها مواجهتي نصف نهائي كأس العرب، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يوسف الحسيني: أحمد السقا ميجا ستار حقيقي ومعملش حاجة غلط

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الفراولة وانخفاض التين والجوافة في سوق العبور

الطن يتراجع 3250 جنيهًا، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

6 نصائح مهمة للتوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 15 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads