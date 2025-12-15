تستمر 3 أيام، فرع ثقافة الفيوم ينظم قافلة شاملة بقرية الروضة

18 حجم الخط

قالت مدير فرع ثقافة الفيوم، ياسمين ضياء، إن الفرع سينظم قافلة ثقافية بمقر الوحدة المحلية بقرية الروضة التابعة لمركز طامية، ابتداءً من غد الثلاثاء 16 ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء – الأربعاء – الخميس).

برنامج القافلة على مدار الأيام الثلاثة

وأضافت مدير فرع ثقافة الفيوم، أن اليوم الأول، يشمل محاضرة عن الابتزاز الالكتروني يلقيها الدكتور مصطفى ثابت، وعرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، وورش فنية متعددة مع الأطفال

ويشمل اليوم الثاني محاضرة عن مخاطر السوشيال ميديا تلقيها المحامية إيمان سيد، وعرض مسرح عرائس وأراجوز، وورش فنية مختلفة مع الأطفال

ويشمل اليوم الثالث، عرض تنورة، وورش فنية مختلفة مع الأطفال، ومعرض ختام الورش

ورشة رسم للأطفال بمكتبة سنورس

يذكر أن مكتبة الطفل والشباب بسنورس التابعة لفرع ثقافة الفيوم، نظمت ورشة رسم حر بمشاركة عدد من تلاميذ مدرسة محسن طنطاوي، في إطار دعم الأنشطة الفنية وتنمية المواهب الإبداعية لدى الأطفال، بدأت الورشة بشرح مبسط لمفهوم الرسم الحر باعتباره وسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر بحرية تامة، باستخدام أدوات بسيطة مثل القلم الرصاص والألوان، دون الاعتماد على أدوات مساعدة كالمسطرة، بهدف تنمية المهارات البصرية وتعزيز القدرة على الملاحظة والتأمل لدى الأطفال.

تلاها شرح لأهمية توفير الوقت للاسترخاء والتفكير قبل البدء في الرسم، لما لذلك من دور في إطلاق الخيال وتحفيز الإبداع، وتم توزيع الأوراق والألوان، ليرسم الأطفال ما يدور في أذهانهم بكل حرية.

