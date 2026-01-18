محافظ الفيوم: مجمع الصناعات الصغيرة بـ"هوارة المقطع" يوفر 3000 فرصة عمل

18 حجم الخط

قال الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إن المجمع الصناعي بهوارة المقطع يُعد أول مجمع صناعي نموذجي للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، مقام على مساحة 6000 متر مربع، ضمن مبادرة وزارة التنمية المحلية "شغلك في قريتك".

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ لمتابعة مستجدات توصيل المرافق للمجمع بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

فرص عمل جديدة

واضاف محافظ الفيوم أن المجمع يضم عددًا من الوحدات والهناجر يتم استغلالها بنظام حق الانتفاع، وسيفتح المجمع آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي بالمحافظة، ومن المتوقع أن يوفر من 2000 إلى 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء قرية هوارة المقطع والقرى المجاورة.

وتابع محافظ الفيوم، مع الجهات المختصة، الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق الأساسية للمجمع، والتي تشمل التيار الكهربائي الدائم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطريق المؤدي للمجمع، وإنشاء الحوائط الساندة على جانبي الطريق.

طفرة اقتصادية

ولفت محافظ الفيوم الي أن اكتمال تشغيل المجمع بكامل طاقته سيسهم في تحقيق طفرة اقتصادية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب والمرأة بالقرب من محل إقامتهم بقرية هوارة المقطع والقرى المجاورة، ليكون نواة لإنشاء مجمعات صناعية مماثلة للأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داخل مختلف قرى ونجوع المحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام الشئون الإنتاجية والاقتصادية، بالتنسيق مع مسئولي شركة أيادي مصر، وشركات المرافق، ومديريات الإسكان والطرق، وممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري، وكافة الجهات المعنية، بزيارة ميدانية للمجمع الصناعي على الطبيعة، عقب الاجتماع مباشرة، لإعداد محضر تنسيقي شامل يضمن عدم تعارض الأعمال، وسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق وفق الجداول الزمنية المحددة.

