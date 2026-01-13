خلال لقائه بالمواطنين، محافظ الفيوم يوجه بسرعة حل مشكلات قرية السلام

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بدراسة شكوى أهالي قرية السلام "الضو" الواقعة على طريق إطسا - الغرق، بنطاق الوحدة المحلية لقرية منية الحيط، التي يلتمسون فيها انشاء مطبات بنطاق القرية منعًا للحوادث.

وطلب المحافظ من مسئولي مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، انشاء المطبات خلال عمليات الرصف طبقًا للمواصفات الفنية والمقاييس الهندسية، حفاظًا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك أثناء لقاء خدمة المواطنين الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة.

مشكلات المراكز والمدن

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وغلق أحد المحال غير المرخصة بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، وإجراء المعاينة الميدانية، بالتنسيق مع مسئولي مركز ومدينة إطسا، للتعدٍ علي الشارع العمومي بإنشاء سلم خرسانية تعيق حركة السير بالطريق العام بقرية منشأة رحمي التابعة لقرية مطول، وتنفيذ كافة الإزالات القانونية بالطريق.

كما وجه المحافظ بعرض مطلب أهالي الشهيد الرائد عبد الباسط إبراهيم محمد، من أبناء قرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق، بشأن اطلاق اسمه على أحد المنشآت تخليدًا لذكراه، على المستشار العسكري للمحافظة، ولجنة المسميات بالإدارة العامة للمجالس والمؤتمرات والتنظيمات الشعبية بديوان عام المحافظة، لاتخاذ ما يلزم وإبداء الرأى.

توجيه بدراسة شكاوي المواطنين بالوحدات المحلية

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن، ببحث ودراسة عدد من طلبات المواطنين الراغبين في ترخيص أكشاك بالقرى وعلى أطراف المدن، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات المعيلات وذوي الهمم، وتيسير الإجراءات طبقًا للشروط المنظمة لذلك.

كما وجه محافظ الفيوم، وكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ومجالس المدن بالفيوم، ومختلف مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، بتلقى شكاوى المواطنين والعمل على بحث الحلول المناسبة لها، والاستماع لمختلف طلبات الأهالي، والاستجابة لها فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أن توفير الخدمات الملائمة للمواطنين محور عمل كافة الجهات.

