محافظ الفيوم يشهد تدشين مبادرة طلابية للتوعية بالقضايا المجتمعية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تدشين عدد من المبادرات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية، التي تهدف للتوعية بقضايا المجتمع والبيئة، والتكنولوجيا الحديثة، وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضة والطلابية، والتلاوة الصحيحة للقرآن الكريم وحسن تجويده، وغرس ثقافة الالتزام بقوانين المرور، في حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

مشاركة الطلاب في تدشين المبادرة

وأعرب محافظ الفيوم، عن بالغ سعادته لمشاركة  الطلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية في تدشين عدد من المبادرات، التي نبعت من بنيات أفكارهم، والتي تعبر عن سعة أفقهم ووعيهم بقضايا مجتمعهم، مشيدًا بجهودهم في وضع أفكار تلك المبادرات، وأهدافها المرجوة ومستهدفاتها والآثار المترتبة عليها، مثمنًا جهود قيادات مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في رعاية وتبني أفكار ورؤى الطلاب في التعليم ما قبل الجامعي، لافتًا إلى استعداده لرعاية مبادرات أبنائه الطلاب ومشاركته في بعض فعالياتها.

تحديات الأجيال

وأشار المحافظ، إلى أن البيئة التعليمية المدرسية هى الأرض الخصبة لتنمية الوعي والإدراك، موضحًا أن لكل جيل تحدياته وطموحاته، لافتًا إلى أنه في سنوات عمره الأولى بالتعليم الأساسي الحكومي، كان مولعًا بالمشاركة في العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية، والاطلاع والقراءة، مؤكدًا لأبنائه الطلاب أن لكل أمر جانبين، جيد وغير جيد، فلابد أن نُعمل العقل والفكر لاختيار الجيد منها، والاقتداء بأهل الرأي السديد بمختلف مجريات حياتنا.

مقارنة بين الماضي والحاضر

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن ما يعتبره الطلاب صعبًا في عصرهم الحالي، كان فى الماضي أكثر صعوبة لقلة مصادر المعرفة، مشيرًا إلى أهمية التسلح بالعلم وكثرة الاطلاع على المعارف الحديثة، وتحديد الأهداف بدقة والعمل على حتمية السعى للوصول إليها، مؤكدًا أن من يتخلف عن ركب التطور العلمي، يحرم نفسه من التقدم والعبور للمستقبل، لافتًا إلى أهمية تعدد مصادر التعلم لتكوين شخصية المرء خاصة فى سنوات عمره الأولى، فإن خبرات وتجارب الأفراد لا تتشابه بل تختلف، والنجاح لا يأتي صدفة ولكن يأتي بالكد والعمل والمثابرة في اكتساب المعرفة.

التعليم يوجه الشكر للمحافظ

من جانبه، قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالغ شكره لمحافظ الفيوم، لرعايته الكريمة ومساندته الدائمة لقطاع التعليم، ولإفساحه المجال لأبنائه الطلاب لمناقشة أفكارهم حول المبادرات التي تم تدشينها، والتي ستنفذ فعالياتها خلال إجازة نصف العام الدراسي وعلى مدار الفصل الدراسي الثاني، والتي تشمل عدد 6 مبادرات وهى: مبادرة "كن واعيًا" لمواجهة السلوكيات السلبية والأفكار الخاطئة بالمجتمع، ومبادرة "لا لهوس السوشيال ميديا" لنشر الوعي بخطورة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة، ومبادرة "اتحاد التلاوة" لنشر ثقافة التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم وحسن تجويده.

نشر ثقافة المنافسة الشريفة

وأضاف أن المبادرات تشمل أيضًا، مبادرة "دوري الاتحاد" لنشر ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب بالأنشطة الرياضية المختلفة، ومبادرة "معسكرات الاتحادات الطلابية" لنشر ثقافة التعاون والعمل الجماعي وتحسين البيئة المدرسية والمحافظة على البيئة، ومبادرة "أصدقاء المرور" بهدف نشر الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المرورية بين الطلاب، لافتًا إلى أنه تم تدشين عدد من المبادرات خلال الفترة السابقة وهي مبادرات "الفيوم تتحدث" و"إزرع شجرة" و"جمِّل مدرستك" و"أمان الورد"، ويجرى تنفيذ فعاليات هذه المبادرات حتى الآن.

الأعلى للجامعات يعلن مواعيد وإجراءات الترشح لمنصب رئيس جامعة الفيوم

محافظ الفيوم يشهد احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

فيما استعرض عدد من الطلاب، أهداف المبادرات التي تم تدشينها، والفئات المستهدفة بها، والأثر الناتج عنها حال العمل على تطبيقها بشكل جيد في البيئة المدرسية وعلى نطاق المجتمع ككل، معربين عن سعادتهم بلقاء محافظ الفيوم، هذا اللقاء الأبوي الذي منحهم الفرصة لمناقشة وعرض مبادراتهم، التى نبعت من صميم أفكارهم، والتي تهدف لتأهيل الطلاب والشباب من الجنسين ليكونوا عناصر واعية وقادرة على التغيير الإيجابي، ومتمسكين بالقرآن وصحيح الدين، والعمل على الارتقاء باللياقة البدنية والصحة العامة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى أفراد المجتمع، والحفاظ على الممتلكات العامة وتقدير المسئولية المجتمعية.

