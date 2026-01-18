محافظ الفيوم يشدد على تنظيم خروج ودخول طلاب الشهادة الإعدادية إلى اللجان

18 حجم الخط

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

شملت جولة محافظ الفيوم لجنة مدرسة جمال عبد الناصر، التي تضم 28 لجنة، بإجمالي 556 طالب وطالبة من مدارس: الجمهورية، والراهبات "عربي ولغات"، والأنبا إبرام، والسلام "عربي ولغات"، وأجيال مصر، ونفسية الحصري، ولجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، التي تضم 21 لجنة، بإجمالي 389 طالبةً.

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية انتظام سير أعمال الامتحانات، وتنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم لمنع التزاحم، موجهًا بتيسير الحركة المرورية، ورفع كافة الإشغالات من الطرق المؤدية للمدارس التى بها لجان لامتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف التيسير على الطلاب في الوصول إلى اللجان.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم: إن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول، لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2025/ 2026، بلغ 78 ألفًا و343 طالبًا وطالبةً، موزعين على عدد 282 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية، مضيفًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة قد تؤثر على سير الامتحانات.

ولفت إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية، قد انطلقت أمس السبت الموافق 17 يناير، وتختتم يوم الخميس المقبل الموافق 22 يناير 2026.

