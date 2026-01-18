الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

شعر مجعد في الشتاء، كيف تحافظين على ترطيبه بدون هيشان؟

العناية بالشعر الكيرلي
العناية بالشعر الكيرلي
18 حجم الخط

شعر مجعد في الشتاء، الشعر المجعد يتمتع بجمال خاص وشخصية مميزة، لكنه في فصل الشتاء يواجه تحديات مضاعفة تجعل العناية به أكثر صعوبة. 
 

نصائح لحماية شعرك من التلف تحت الحجاب أو الكاب في الشتاء

الكركديه سر جمال شعرك والحل لجميع مشاكله


انخفاض درجات الحرارة، الهواء الجاف، كثرة ارتداء القبعات، واستخدام المدافئ كلها عوامل تؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية من الشعر المجعد، ما يسبب الجفاف والهيشان وفقدان تعريف التموجات. 

ولأن الشعر المجعد بطبيعته أكثر جفافًا من الشعر الأملس، فهو يحتاج إلى روتين خاص في الشتاء يحافظ على ترطيبه ويمنحه مظهرًا صحيًا وناعمًا بدون إثقاله أو تعريضه للتكسر.

أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر المجعد في الشتاء ليست معقدة، لكنها تحتاج إلى وعي واهتمام بالتفاصيل، ما بين اختيار المنتجات الصحيحة، وتقليل التعرض للجفاف، والالتزام بروتين ترطيب منتظم.
 


لماذا يعاني الشعر المجعد أكثر في الشتاء؟
 

وأوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن الشعر المجعد تكون مساماته غالبًا مفتوحة، ما يجعله يفقد الرطوبة بسرعة. 
وفي الشتاء يقل إفراز الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ومع برودة الجو وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، يصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف. 
كما أن غسل الشعر بالماء الساخن – وهو أمر شائع في الشتاء – يزيد من المشكلة، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيب الشعر وحمايته من الهيشان.

 

خطوات روتين العناية بالشعر المجعد
 

وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، خطوات روتين العناية بالشعر المجعد شتاءا.

العناية بالشعر المجعد
العناية بالشعر المجعد

اختيار الشامبو المناسب
العناية الصحيحة بالشعر المجعد في الشتاء تبدأ من الشامبو. يُفضل اختيار شامبو خالٍ من الكبريتات (Sulfate-Free) لأنه ينظف الشعر بلطف دون أن يجرده من زيوته الطبيعية. 
كما تنصح بتقليل عدد مرات غسل الشعر إلى مرتين أسبوعيًا أو حسب الحاجة، مع التركيز على تدليك فروة الرأس فقط وترك الرغوة تنساب على باقي الشعر دون فرك عنيف.

 

البلسم… خطوة لا غنى عنها
البلسم هو صديق الشعر المجعد الأول، خاصة في الشتاء. احرصي على استخدام بلسم غني بالمرطبات بعد كل غسلة، ويفضل أن يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا، زيت جوز الهند، زيت الأرجان أو الألوفيرا. اتركي البلسم على الشعر من 3 إلى 5 دقائق مع تمشيط الشعر بأصابعك أو بمشط واسع الأسنان لتقليل التشابك ومنع التكسر.

 

الترطيب العميق مرة أسبوعيًا
الترطيب العميق خطوة أساسية للحفاظ على نعومة الشعر المجعد في الشتاء. استخدمي ماسك مرطب مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، ويمكن أن يكون ماسكًا طبيعيًا منزليًا مثل خليط الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون، أو ماسكًا جاهزًا مخصصًا للشعر الجاف والمجعد. احرصي على تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية أثناء الماسك لتعزيز امتصاص الرطوبة.

 

طريقة تجفيف الشعر تصنع فرقًا
بعد غسل الشعر، تجنبي فركه بالمنشفة العادية لأنها تزيد من الهيشان. بدلًا من ذلك، استخدمي منشفة قطنية ناعمة أو تيشيرت قطني لامتصاص الماء الزائد بلطف. اتركي الشعر يجف في الهواء قدر الإمكان، وإن اضطررتِ لاستخدام المجفف، فاختاري الهواء البارد أو الدافئ مع استخدام ديفيوزر لتوزيع الهواء والحفاظ على شكل التموجات.

 

منتجات التصفيف المناسبة
في الشتاء، يحتاج الشعر المجعد إلى منتجات تصفيف تحبس الرطوبة داخل الشعرة. استخدمي كريم تصفيف أو ليف إن (Leave-in Conditioner) بعد الغسل مباشرة والشعر لا يزال رطبًا. هذه الخطوة تساعد على تعريف الكيرلي وتقليل الهيشان طوال اليوم. تجنبي المنتجات التي تحتوي على كحول لأنها تزيد من جفاف الشعر.

روتين العناية بالشعر الكيرلي
روتين العناية بالشعر الكيرلي

النوم الصحي للشعر
قد لا تنتبه كثير من النساء لتأثير النوم على صحة الشعر المجعد. الاحتكاك بالوسادة القطنية يسبب تشابك الشعر وفقدان الرطوبة. يُفضل استخدام وسادة من الساتان أو الحرير، أو ارتداء بونيه ساتان أثناء النوم. هذه العادة البسيطة تحافظ على ترطيب الشعر وتقلل الهيشان في الصباح.

 

حماية الشعر من العوامل الخارجية
عند الخروج في الأجواء الباردة، احرصي على حماية شعرك من الهواء الجاف. يمكنكِ ارتداء قبعة مبطنة من الداخل بقماش ناعم مثل القطن أو الساتان لتجنب الاحتكاك. كما يُفضل وضع طبقة خفيفة من زيت طبيعي على أطراف الشعر قبل الخروج لحمايتها من الجفاف والتقصف.

 

التغذية وشرب الماء
لا يكتمل أي روتين عناية بالشعر بدون الاهتمام بالتغذية. شرب كميات كافية من الماء، وتناول أطعمة غنية بالأوميجا 3، الفيتامينات، والمعادن مثل المكسرات، الأفوكادو، البيض والخضراوات الورقية يساعد على ترطيب الشعر من الداخل ويمنحه قوة ولمعانًا طبيعيًا.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العناية بالشعر المجعد ترطيب الشعر المجعد وصفات للشعر المجعد وصفة طبيعية لترطيب الشعر المجعد الشعر المجعد العناية بالشعر المجعد شتاءا

مواد متعلقة

وصفات طبيعية لزيادة كثافة الشعر الخفيف شتاءً

وصفة طبيعية من مطبخك لترطيب الشعر فى الشتاء

أسباب تساقط الشعر في الشتاء، وطرق علاجه بالغذاء

أفضل ماسكات طبيعية لترطيب الشعر في الشتاء
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية