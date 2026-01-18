شعر مجعد في الشتاء، كيف تحافظين على ترطيبه بدون هيشان؟

18 حجم الخط

شعر مجعد في الشتاء، الشعر المجعد يتمتع بجمال خاص وشخصية مميزة، لكنه في فصل الشتاء يواجه تحديات مضاعفة تجعل العناية به أكثر صعوبة.





انخفاض درجات الحرارة، الهواء الجاف، كثرة ارتداء القبعات، واستخدام المدافئ كلها عوامل تؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية من الشعر المجعد، ما يسبب الجفاف والهيشان وفقدان تعريف التموجات.



ولأن الشعر المجعد بطبيعته أكثر جفافًا من الشعر الأملس، فهو يحتاج إلى روتين خاص في الشتاء يحافظ على ترطيبه ويمنحه مظهرًا صحيًا وناعمًا بدون إثقاله أو تعريضه للتكسر.



أشارت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر المجعد في الشتاء ليست معقدة، لكنها تحتاج إلى وعي واهتمام بالتفاصيل، ما بين اختيار المنتجات الصحيحة، وتقليل التعرض للجفاف، والالتزام بروتين ترطيب منتظم.





لماذا يعاني الشعر المجعد أكثر في الشتاء؟



وأوضحت خبيرة العناية بالشعر، أن الشعر المجعد تكون مساماته غالبًا مفتوحة، ما يجعله يفقد الرطوبة بسرعة.

وفي الشتاء يقل إفراز الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ومع برودة الجو وانخفاض نسبة الرطوبة في الهواء، يصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف.

كما أن غسل الشعر بالماء الساخن – وهو أمر شائع في الشتاء – يزيد من المشكلة، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيب الشعر وحمايته من الهيشان.

خطوات روتين العناية بالشعر المجعد



وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، في السطور التالية، خطوات روتين العناية بالشعر المجعد شتاءا.

العناية بالشعر المجعد

اختيار الشامبو المناسب

العناية الصحيحة بالشعر المجعد في الشتاء تبدأ من الشامبو. يُفضل اختيار شامبو خالٍ من الكبريتات (Sulfate-Free) لأنه ينظف الشعر بلطف دون أن يجرده من زيوته الطبيعية.

كما تنصح بتقليل عدد مرات غسل الشعر إلى مرتين أسبوعيًا أو حسب الحاجة، مع التركيز على تدليك فروة الرأس فقط وترك الرغوة تنساب على باقي الشعر دون فرك عنيف.

البلسم… خطوة لا غنى عنها

البلسم هو صديق الشعر المجعد الأول، خاصة في الشتاء. احرصي على استخدام بلسم غني بالمرطبات بعد كل غسلة، ويفضل أن يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا، زيت جوز الهند، زيت الأرجان أو الألوفيرا. اتركي البلسم على الشعر من 3 إلى 5 دقائق مع تمشيط الشعر بأصابعك أو بمشط واسع الأسنان لتقليل التشابك ومنع التكسر.

الترطيب العميق مرة أسبوعيًا

الترطيب العميق خطوة أساسية للحفاظ على نعومة الشعر المجعد في الشتاء. استخدمي ماسك مرطب مرة واحدة أسبوعيًا على الأقل، ويمكن أن يكون ماسكًا طبيعيًا منزليًا مثل خليط الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون، أو ماسكًا جاهزًا مخصصًا للشعر الجاف والمجعد. احرصي على تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية أثناء الماسك لتعزيز امتصاص الرطوبة.

طريقة تجفيف الشعر تصنع فرقًا

بعد غسل الشعر، تجنبي فركه بالمنشفة العادية لأنها تزيد من الهيشان. بدلًا من ذلك، استخدمي منشفة قطنية ناعمة أو تيشيرت قطني لامتصاص الماء الزائد بلطف. اتركي الشعر يجف في الهواء قدر الإمكان، وإن اضطررتِ لاستخدام المجفف، فاختاري الهواء البارد أو الدافئ مع استخدام ديفيوزر لتوزيع الهواء والحفاظ على شكل التموجات.

منتجات التصفيف المناسبة

في الشتاء، يحتاج الشعر المجعد إلى منتجات تصفيف تحبس الرطوبة داخل الشعرة. استخدمي كريم تصفيف أو ليف إن (Leave-in Conditioner) بعد الغسل مباشرة والشعر لا يزال رطبًا. هذه الخطوة تساعد على تعريف الكيرلي وتقليل الهيشان طوال اليوم. تجنبي المنتجات التي تحتوي على كحول لأنها تزيد من جفاف الشعر.

روتين العناية بالشعر الكيرلي

النوم الصحي للشعر

قد لا تنتبه كثير من النساء لتأثير النوم على صحة الشعر المجعد. الاحتكاك بالوسادة القطنية يسبب تشابك الشعر وفقدان الرطوبة. يُفضل استخدام وسادة من الساتان أو الحرير، أو ارتداء بونيه ساتان أثناء النوم. هذه العادة البسيطة تحافظ على ترطيب الشعر وتقلل الهيشان في الصباح.

حماية الشعر من العوامل الخارجية

عند الخروج في الأجواء الباردة، احرصي على حماية شعرك من الهواء الجاف. يمكنكِ ارتداء قبعة مبطنة من الداخل بقماش ناعم مثل القطن أو الساتان لتجنب الاحتكاك. كما يُفضل وضع طبقة خفيفة من زيت طبيعي على أطراف الشعر قبل الخروج لحمايتها من الجفاف والتقصف.

التغذية وشرب الماء

لا يكتمل أي روتين عناية بالشعر بدون الاهتمام بالتغذية. شرب كميات كافية من الماء، وتناول أطعمة غنية بالأوميجا 3، الفيتامينات، والمعادن مثل المكسرات، الأفوكادو، البيض والخضراوات الورقية يساعد على ترطيب الشعر من الداخل ويمنحه قوة ولمعانًا طبيعيًا.





