حضري بنفسك سيروم القرنفل لتقوية الشعر وزيادة لمعانه

سيروم القرنفل للشعر يعد من الوصفات الطبيعية المشهورة لدعم نمو الشعر وتقويته ومنحه لمعانًا صحيًّا، ويسهل تحضيره في المنزل.

وسيروم القرنفل هو زيت أو مستخلص مائي يحتوي على مركبات القرنفل التي تساعد على تنشيط بصيلات الشعر وتحسين كثافة الشعر ومظهره، ويستخدم كمنتج طبيعي بديل للمواد الكيميائية في العناية بالشعر.

فوائد سيروم القرنفل

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من فوائد سيروم القرنفل للشعر:

يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر ويحد من التساقط.

مركبات القرنفل تقوي البصيلات الضعيفة وتقلل من التكسر والتقصف.

للقرنفل خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، لذلك يخفف من القشرة وتهيج الفروة.

يمنح الشعر لمعان طبيعي ويجعل خصلاته أكثر نعومة وحيوية.

يساعد على تقليل التساقط المرتبط بالالتهابات وضعف الدورة الدموية في فروة الرأس.

يتميز القرنفل برائحة دافئة جميلة تبقى على الشعر لساعات طويلة.

طريقة عمل سيروم القرنفل للشعر في المنزل

وأضافت سهام، أنه لتحضير سيروم القرنفل فى المنزل:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القرنفل الصحيح أو المطحون

نصف كوب زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو اللوز

ملعقة صغيرة من زيت الخروع اختياري لزيادة كثافة الشعر

وعاء زجاجي نظيف للتخزين

خطوات التحضير:-

ضعي الزيت في قدر صغير على نار هادئة.

أضيفي القرنفل إلى الزيت واتركيه 10 إلى 15 دقيقة دون غليان.

ارفعيه من على النار واتركيه يبرد تماما.

صفي الزيت في زجاجة داكنة نظيفة.

أضيفي زيت الخروع وامزجي جيدا.

أو ضعي القرنفل والزيت في زجاجة محكمة الغلق.

اتركي الخليط في مكان مظلم لمدة 7 إلى 10 أيام.

رجي الزجاجة يوميا.

بعد المدة المحددة صفي الزيت، واستخدميه كسيروم.

ضعي بضع قطرات على الأطراف بعد الاستحمام كسيروم للترطيب واللمعان.

دلكي فروة الرأس به مرتين أسبوعيا لتحفيز النمو.

اتركيه من 2 إلى 4 ساعات أو طوال الليل ثم اغسليه.

يمكن إضافته إلى حمام الزيت أو كريمات الشعر.

جربيه أولًا على جزء صغير من الجلد لاكتشاف الحساسية.

لا يستخدم لمن لديهم فروة حساسة جدا أو جروح.

لا يستخدم يوميا حتى لا يحدث تهيج للفروة.

عدم الإفراط في الكمية لأن القرنفل مركز وقوي.

يحفظ في مكان بارد ومظلم بعيدا عن الشمس.

