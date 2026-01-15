في العيد القومي الـ 55، محافظ أسوان يقيد الشعلة أمام رمز الصداقة (صور)

18 حجم الخط

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بإيقاد الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالى بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ 55، والذى يتمثل فى الذكرى السنوية لافتتاح السد العالى عام 1971، وفى فعاليات رمزية تتقدمها الموسيقى العسكرية.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان، والعميد أ.ح أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكري، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور محمد رشدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، علاوة على رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية.

وقدم الدكتور إسماعيل كمال خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصرى، وأهالى أسوان، ولبناة السد العالى بهذه المناسبة الطيبة، لافتًا إلى أنه يحيى هذه الذكرى العزيزة، والتى تواكب افتتاح مشروع السد العالى أعظم صرح هندسى، حيث كان هذا الإنجاز إحدى محطات التحدى التى شهدت ملحمة عظيمة فى العصر الحديث.

وأكد إسماعيل كمال أن محافظة أسوان دائمًا كانت وستظل منبع الخير والنماء لمصرنا الغالية، ولتتواصل على أرضها الملاحم بإرادة قوية وعزيمة وإصرار، حيث تشهد زهرة الجنوب خلال المرحلة الحالية ملاحم أخرى فى صورة مشروعات كبرى بالجمهورية الجديدة لتتحول إلى مركزًا عالميًا ومقصدًا لجذب الاستثمارات المتعددة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بتنوع مصادر الطاقة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية.

وأشاد بالدور الوطنى لبناة السد العالى الذين قدموا الغالى والنفيس من أجل أن يرى هذا المشروع النور، وليكون بمثابة رسالة وعنوانًا لمواجهة قوى العدوان، ولتظل مصرنا الحبيبة أمام محاولات النيل من استقرارها بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوي وشرطتها الباسلة.

