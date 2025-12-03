محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود احتواء واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث تم إخلاء المنزل منذ أمس من المقيمين فيه تحسبًا لتعرضه للانهيار في أي وقت نتيجة تقادم العقار، وفور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الدفع بسيارات الإسعاف

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان بسرعة التوجه إلى منطقة الواقعة، وهو الذى تزامن معه الدفع بـ 7 سيارات إسعاف، وأيضًا فرق الحماية المدنية للتعامل مع أي حالات طارئة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سليمان بأنه لم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة انهيار العقار السكنى حيث إنه كان يقيم فيه 4 أسر عندما شعرت بحدوث تصدعات قاموا بإخلاء الأثاث والممتلكات الخاصة، وهو الذى ساهم فى عدم وجود خسائر بشرية.

أشار إلى أن هذا العقار قديم حيث تم بناؤه منذ حوالى 55 عاما، ونتيجة لتقادمه حدثت التصدعات والانهيار له، وتم على الفور عمل كردون لاتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المهنية، ورفع مخلفات المنزل.

