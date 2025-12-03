الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

انهيار عقار في أسوان
انهيار عقار في أسوان
18 حجم الخط

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود احتواء واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة بركة الدماس دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى الأرواح حيث تم إخلاء المنزل منذ أمس من المقيمين فيه تحسبًا لتعرضه للانهيار في أي وقت نتيجة تقادم العقار، وفور ورود بلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

الدفع بسيارات الإسعاف 

وأعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان بسرعة التوجه إلى منطقة الواقعة، وهو الذى تزامن معه الدفع بـ 7 سيارات إسعاف، وأيضًا فرق الحماية المدنية للتعامل مع أي حالات طارئة.

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سليمان بأنه لم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح نتيجة انهيار العقار السكنى حيث إنه كان يقيم فيه 4 أسر عندما شعرت بحدوث تصدعات قاموا بإخلاء الأثاث والممتلكات الخاصة، وهو الذى ساهم فى عدم وجود خسائر بشرية.

أشار إلى أن هذا العقار قديم حيث تم بناؤه منذ حوالى 55 عاما، ونتيجة لتقادمه حدثت التصدعات والانهيار له، وتم على الفور عمل كردون لاتخاذ إجراءات الحماية والسلامة المهنية، ورفع مخلفات المنزل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الشبكة الوطنية انهيار عقار اسعاف

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي لقرية فارس بكوم أمبو (صور)

محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لدعم منظومة العمل التنفيذى بالمحليات

محافظ أسوان يتابع سير العمل بلجان انتخابات مجلس النواب (فيديو وصور)

محافظ أسوان يتابع ميدانيا معالجة هبوط أرضي بمحطة البشارية (صور)

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

لاعب الزمالك السابق يحسم الجدل بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads