محافظ أسوان يعتمد حركة تغييرات محدودة لدعم منظومة العمل التنفيذى بالمحليات

18 حجم الخط

اعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حركة تغييرات محدودة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطني.

تجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى

يأتى ذلك فى إطار النهج الذى تتبناه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يهدف إلى تجديد الدماء داخل الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءة المنظومة المحلية، ووفقًا لحركة المحليات الأخيرة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وشملت الحركة تكليف كل من زهجر سليمان ثابت رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وسمير سعد سيد رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، وأحمد صلاح الدين مصطفى رئيسًا لمدينة أبو سمبل السياحية، حيث يتولون مهامهم الجديدة بدرجة مدير عام ضمن مجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025.

وفى السياق ذاته أصدر المحافظ قرارًا بندب عدد من القيادات المحلية حيث تم ندب سيد عبد الوهاب مدني مدير وحدة التنمية الريفية للعمل بالوحدة المحلية لكوم أمبو، وعادل أحمد مرغنى رئيس مدينة أبو سمبل للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وأشرف فكري أحمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إلى جانب ندب طه حسين محمد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو للعمل بالوحدة المحلية بكوم أمبو، ومحمود محمد بهاء نائب رئيس مدينة أسوان للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة كلابشة.

وكذا ندب عاطف كامل حسن رئيس مركز ومدينة إدفو للعمل رئيسًا لمدينة البصيلية، وعلى أحمد على رئيس مدينة كلابشة للعمل مديرًا لإدارة التوطين والتنمية الريفية.

قال محافظ أسوان: إن هذه الحركة تستهدف تعزيز كفاءة العمل التنفيذى، وتبادل الخبرات بين القيادات، وتحفيز روح التطوير داخل الوحدات المحلية بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسواني.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادات قادرة على تنفيذ خطط التنمية وإستيعاب متطلبات الجمهورية الجديدة بروح من الانضباط والمسئولية والعمل الميدانى المستمر والتلاحم المباشر مع نبض الشارع لتلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.