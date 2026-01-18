محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

18 حجم الخط

قال أحمد طلبة، محامي أسرة عروس المنوفية، إن والدة المتهم أدلت بأقوال مهمة أمام النيابة العامة بشأن الجروح والكدمات الموجودة في اليد اليمنى لنجلها المتهم بقتل زوجته وجنينها بقرية ميت بره بمركز قويسنا فى محافظة المنوفية.



وأوضح طلبة أن والدة المتهم قررت خلال التحقيقات أن تلك الجروح والكدمات نتجت عن قيام نجلها بالتعدي على زوجته بالضرب، مؤكدة أن الإصابات التي ظهرت عليه جاءت أثناء اعتدائه عليها.



وأضاف محامي الأسرة أن هذه الأقوال تُعد عنصرًا جديدًا يدعم مجريات التحقيق في القضية، ويعزز من الأدلة المتعلقة بواقعة التعدي التي أودت بحياة عروس المنوفية.

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل عروس المنوفية لتعذر وصوله المحكمة

أجلت محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته "كريمة"، والمعروفة إعلاميًا بـ "عروس المنوفية"، وذلك بعد تعذر وصول المتهم إلى المحكمة.

محاكمة قاتل زوجته عروس المنوفية

وفي وقت سابق، كانت وحدة مباحث مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، قد تمكنت من إلقاء القبض على زوج أنهى حياة زوجته بإحدى قرى مركز قويسنا.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بتلقي بلاغ من أهالي إحدى قرى المركز بقيام زوج بإنهاء حياة زوجته.

وبالانتقال والفحص وسؤال الجيران أكدوا أن الزوجين حديثي الزواج وتزوجوا منذ قرابة الـ 4 أشهر، وتم نقل جثمان السيدة لمشرحة مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

