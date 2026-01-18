الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الشبورة المائية تجبر قائدي القطارات على تخفيض السرعة

قطار
قطار
18 حجم الخط
ads

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية والاستعدادات لمواجهة آثار الطقس السيئ المتوقعة على معظم الأنحاء.

وقدمت  الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتذارها للركاب عن تأخيرات القطارات والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية للقضبان، وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية في الصباح. 

 تأخيرات القطارات اليوم 

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع تأخيرات القطارات، اليوم على الوجهين البحري والقبلي.

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي سي"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

وجاءت تأخيرات القطارات اليوم كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

القاهرة/ طنطا متوسط تأخيرات القطارات 15 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة/ السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 55 دقيقة.

أسيوط / أسوان 55 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ 70 دقيقة. 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

تأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر. 

وكانت الهيئة القومية للسكك الحديدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب حالة الطقس والشبورة خلال الأيام الماضية الأمر الذي أدى إلى تخفيض سرعة بعض القطارات في مداخل المزلقانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك الحديدية السكك الحديدية في مصر الفريق كامل الوزير وزير النقل جهاز الـ إي تي سي خطوط السكك الحديدية كامل الوزير وزير النقل

مواد متعلقة

بورسعيد والصعيد يتصدران جدول تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم السبت

أبرز مميزات محطة حاويات البحر الأحمر (انفوجراف)

أخبار مصر اليوم: الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.. تشغيل 4 قطارات إضافية إلى أسوان في هذا الموعد.. توفير فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

وزارة النقل تحذر من مخاطر رشق القطارات وتناشد المواطنين بالمساهمة في التوعية

السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات إضافية إلى أسوان في هذا الموعد

"النقل" تتابع انتظام العمل بمحطة الحاويات الجديدة بالبحر الأحمر بعد تشغيلها رسميا

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

تعرف على جدول تأخيرات القطارات اليوم الجمعة بكافة الخطوط

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية