بعد قبول استئناف النيابة، محامي رجل الأعمال المتهم بالتعدي على "الديزل" يكشف تفاصيل جديدة بشأن الواقعة

قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال “م ع”، وقضت بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالشروع في قتل مدرب اللياقة البدنية محمد شريف، الشهير بـ«الديزل»، داخل نادي «جولدز جيم».

وجاء قرار المحكمة بإلغاء حكم محكمة الجنح السابق، الذي كان قد قضى بإخلاء سبيل المتهم، وذلك على خلفية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية داخل النادي، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري في الفخذ، فضلًا عن حدوث تلفيات بعدد من السيارات المتوقفة بمحيط مكان الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار سابق لقاضي المعارضات بإخلاء سبيل رجل الأعمال م ع بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وفق ما أكده المستشار السيد المرسي، المحامي بالنقض، والذي أوضح أن قرار إخلاء السبيل استند إلى ما وصفه بعدم صحة الواقعة المنسوبة لموكله.

وأضاف المرسي، أن كاميرات المراقبة بمحيط الحادث كشفت عن تعارض الاتهام مع الوقائع المصورة، مشيرًا إلى وجود تناقضات واضحة في أقوال المجني عليه، ما أضعف الرواية المقدمة ضد موكله، على حد قوله، مؤكدًا أن “م ع” هو المجني عليه الحقيقي في الواقعة.

وأوضح المحامي أن النيابة العامة لم ترتضِ بقرار إخلاء السبيل، وسارعت بالطعن عليه بالاستئناف، لتقضي المحكمة بقبول الاستئناف وإعادة حبس المتهم على ذمة القضية.

واختتم المرسي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في عدالة القضاء، مشددًا على أن المستندات المصورة وكاميرات المراقبة ستسهم في إظهار الحقيقة كاملة خلال مجريات التحقيق. 

