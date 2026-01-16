الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة النقل تحذر من مخاطر رشق القطارات وتناشد المواطنين بالمساهمة في التوعية

السكك الحديد
السكك الحديد
18 حجم الخط
ads

 ناشدت وزارة النقل، في بيان صادر اليوم، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، المملوك لجميع المواطنين والذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وجاءت الدعوة بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، ويتسبب في إلحاق أضرار بالمعدات، التي يتم إصلاحها لاحقًا على حساب ميزانية السكك الحديدية، محدثة عبئًا إضافيًا على هذا المرفق الحيوي.

وتهيب وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين المشاركة في جهود التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات، التي تُعرض الركاب وسائقي القطارات للأذى، وتتسبب في إلحاق أضرار بالجرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب.

تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع، في إطار خطط شركات التشغيل للتوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية مستقبلًا، بما يسهم في تطوير منظومة النقل اللوجستي داخل البلاد.

التوسع في عمليات نقل البضائع  بالقطارات

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم  لتصنيع وتوريد عدد 210 عربات بضائع  للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكك الحديدية أ خطوط الضواحى هيئة السكك الحديديه تطوير منظومة النقل
ads

الأكثر قراءة

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

قلبي موجوع عليها، نصر محروس يعبر عن حزنه العميق بسبب شيرين

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

ترامب: نتحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية