وزارة النقل تحذر من مخاطر رشق القطارات وتناشد المواطنين بالمساهمة في التوعية

18 حجم الخط

ناشدت وزارة النقل، في بيان صادر اليوم، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية، المملوك لجميع المواطنين والذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وجاءت الدعوة بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، ويتسبب في إلحاق أضرار بالمعدات، التي يتم إصلاحها لاحقًا على حساب ميزانية السكك الحديدية، محدثة عبئًا إضافيًا على هذا المرفق الحيوي.

وتهيب وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين المشاركة في جهود التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات، التي تُعرض الركاب وسائقي القطارات للأذى، وتتسبب في إلحاق أضرار بالجرارات وعربات القطارات المملوكة للشعب.

تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع

وفي سياق متصل، بدأت الهيئة العربية للتصنيع إجراءات تصنيع عربات البضائع الخاصة بـ القطار السريع ، في إطار خطط شركات التشغيل للتوسع في نقل البضائع عبر السكك الحديدية مستقبلًا، بما يسهم في تطوير منظومة النقل اللوجستي داخل البلاد.

التوسع في عمليات نقل البضائع بالقطارات

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مع الهيئة القومية للأنفاق مذكرة تفاهم لتصنيع وتوريد عدد 210 عربات بضائع للعمل على خطوط القطار السريع، وذلك داخل مصانع الهيئة بشركة سيماف التابعة لها.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ التصنيع داخل مصنع وورش الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.